Зубов: «Вратарский вопрос нас волнует, но завтра уже следующая игра»

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал игру вратарей команды в матче группового этапа МЧМ-2022 против Швеции (3:6).

Перед третьим периодом голкипер Егор Гуськов сменил в воротах Ярослава Аскарова при счете 1:3.

«Третий гол нужно рассмотреть еще раз — у нас еще не было шансов все проанализировать. Будем решать, будем разговаривать. Конечно, вратарский вопрос нас волнует. Но завтра уже следующая игра. Должны собраться, перезагрузиться и быть готовыми к ней.

Мне тяжело сказать, мешает ли Аскарову количество игровой практики в клубе. Проанализируем все и завтра с утра примем решение. Сейчас нет смысла обсуждать замену Аскарова на Гуськова. У нас есть завтрашний день и завтрашняя игра», — сказал Зубов.

В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 0:30 мск.