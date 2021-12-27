МЧМ по хоккею 2022
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Зубов: «Вратарский вопрос нас волнует, но завтра уже следующая игра»

04:14
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Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал игру вратарей команды в матче группового этапа МЧМ-2022 против Швеции (3:6).

Перед третьим периодом голкипер Егор Гуськов сменил в воротах Ярослава Аскарова при счете 1:3.

«Третий гол нужно рассмотреть еще раз — у нас еще не было шансов все проанализировать. Будем решать, будем разговаривать. Конечно, вратарский вопрос нас волнует. Но завтра уже следующая игра. Должны собраться, перезагрузиться и быть готовыми к ней.

Мне тяжело сказать, мешает ли Аскарову количество игровой практики в клубе. Проанализируем все и завтра с утра примем решение. Сейчас нет смысла обсуждать замену Аскарова на Гуськова. У нас есть завтрашний день и завтрашняя игра», — сказал Зубов.

В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 0:30 мск.

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Иван Богун все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде