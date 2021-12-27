Плющев о поражении на старте МЧМ: «Для шведов это заслуженная победа, а для нас нет никакой катастрофы»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал поражение молодежной сборной от шведов на старте чемпионата мира по хоккею со счетом 3:6 (0:1, 1:2, 2:3).

«Ребята, конечно, были настроены на победу, но играли в очень энергозатратный хоккей. Оставили много сил, было очень много борьбы и движения, и это может сказаться в следующей игре. Немного больше нагрузки получил первый состав, а так как игры идут почти каждый день, то тут не особо много чего хорошего. Ребята бились до конца, и это было видно — никто не хотел проигрывать.

Шведы показали грамотный, плотный хоккей, спокойно держали шайбу, не дергались. При счете 4:3 все на тоненькой было, но умудрились забить еще одну шайбу. Для них это заслуженная победа, а для нас нет никакой катастрофы. Но впереди тяжелые соперники. Думаю, что, может быть, не очень надо было так дожимать лидерами в концовке игры, потому что они нам бы пригодились в следующем матче», — сказал Плющев «СЭ».

Также Владимир Плющев прокомментировал замену вратаря Ярослава Аскарова на Егора Гуськова в третьем периоде.

«Вратаря не всегда меняют, потому что тренер уж очень сильно им не доволен. Иногда нужно просто этой заменой передернуть игру, встряхнуть команду. Аскаров пропустил три непростые шайбы. Посмотрим, кто выйдет в следующей игре. Хотя, может, у них есть система, что каждую игру будет начинать новый вратарь. Но это уже все тренерские штучки идут», — добавил Плющев.

Следующий матч молодежная сборная России сыграет со Швейцарией 28 декабря в 00:30 по московскому времени.