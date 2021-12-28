Зубов объяснил выбор вратаря молодежной сборной России на матч со Швейцарией
03:36
Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов объяснил выбор вратаря над Швейцарией (4:2) во втором матче молодежного чемпионата мира. Ранее россияне уступили шведам (3:6).
— Почему сделали выбор в пользу Гуськова, а не Аскарова?
— Мы решили, что будет играть Гуськов. У Аскарова был достаточно сложный матч со Швецией.
После этого матча Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. Следующий матч команда Сергея Зубова проведет 30 декабря (0:30 мск) против Словакии.
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