Зубов объяснил выбор вратаря молодежной сборной России на матч со Швейцарией

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов объяснил выбор вратаря над Швейцарией (4:2) во втором матче молодежного чемпионата мира. Ранее россияне уступили шведам (3:6).

— Почему сделали выбор в пользу Гуськова, а не Аскарова?

— Мы решили, что будет играть Гуськов. У Аскарова был достаточно сложный матч со Швецией.

После этого матча Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. Следующий матч команда Сергея Зубова проведет 30 декабря (0:30 мск) против Словакии.