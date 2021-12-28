МЧМ по хоккею 2022
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Зубов объяснил выбор вратаря молодежной сборной России на матч со Швейцарией

03:36
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Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов объяснил выбор вратаря над Швейцарией (4:2) во втором матче молодежного чемпионата мира. Ранее россияне уступили шведам (3:6).

— Почему сделали выбор в пользу Гуськова, а не Аскарова?

— Мы решили, что будет играть Гуськов. У Аскарова был достаточно сложный матч со Швецией.

После этого матча Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. Следующий матч команда Сергея Зубова проведет 30 декабря (0:30 мск) против Словакии.

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Артур Хайруллин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде