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Сегодня, 18:34

Женщины, которая обвиняет игроков молодежной сборной Канады в изнасилование, прошла проверку на детекторе лжи

Иван Шитик
Корреспондент
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Женщины, которая обвиняет игроков молодежной сборной Канады в групповом изнасилование во время МЧМ-2018, прошла проверку на детекторе лжи, сообщает TSN.

Данные исследование переданы в полицию и будут приобщены к делу. Подробности результатов проверки не разглашаются в интересах следствия.

По данным СМИ, в апреле 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором заявила, что в июне 2018 года подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере.

Ответчиками по делу были названы Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) и Канадская хоккейная лига (CHL), а также восемь неназванных игроков, «включая, помимо прочего, членов молодежной хоккейной сборной Канады до 20 лет».

Истица просила суд взыскать 3,55 миллиона долларов.

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