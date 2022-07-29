Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Скандалы

Сегодня, 13:00

Канадский хоккей сотрясают секс-скандалы. Три истории и один суд только за последний месяц

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Хоккеисты сборной Канады оказались замешаны в секс-скандалах.
Джейк Виртанен.
Фото Global Look Press
Кэйл Макар.
Фото Global Look Press
Марк-Андре Флери.
Фото Global Look Press
1/4
В них втянуты звезды настоящего и прошлых лет и даже владелец клуба НХЛ.

Случай Виртанена

Бывший нападающий «Спартака» Джейк Виртанен расплакался, после того как суд присяжных оправдал его в деле о сексуальном насилии. Хоккеисту, который уверенно растрачивает свой талант на нехорошие излишества, хочется поверить. Пустить слезу по заказу для такого человека задача почти невыполнимая. Это только один эпизод из нескольких секс-скандалов, сотрясающих хоккейный мир Северной Америки. Данная тема стала доминирующей после того, как в НХЛ схлынул ажиотаж вокруг открытия рынка свободных агентов.

В центре внимания игроки — действующие и уже завершившие карьеру — и даже один владелец клуба. Каждый случай можно объединить в систему на основании того, что были якобы задеты права прекрасной половины человечества. Иногда складывается впечатление, что сам по себе спорт давно отошел на второй план и создает лишь антураж для скабрезных делишек. Многим интереснее читать мерзкие подробности описания личной жизни мужчин и женщин, чем обсуждать чисто хоккейные темы. Отрывки из судебных показаний тянут на сценарий для эротической мелодрамы категории С, если говорить о художественной ценности.

Джейк Виртанен. Канадец, обвиняемый дома в сексуальном преступлении, сбежал из «Спартака». Притом что путь в НХЛ ему давно закрыт

История Виртанена произошла еще в сентябре 2017-го и всплыла позднее. Неназванная девушка приехала в Ванкувер, чтобы навестить друзей, и списалась с нападающим, который тогда был игроком местных «Кэнакс». Он предложил ей встретиться, затем привел даму к себе в номер отеля и якобы склонил к сексу, несмотря на возражения.

Оправдание в суде не помешало в комментариях к новости вылезти массе диванных экспертов и написать, что такой вердикт не означает невиновности Виртанена. Канадец считался большим талантом, но при этом всегда был без царя в голове и вел себя как представитель «золотой молодежи». Задолго до судебного вердикта его автоматом записывали в насильники — настолько плохой у него считалась репутация. Однако, читая свидетельские показания двух сторон, сложно понять, на что рассчитывала ушлая дама. Она весь вечер веселилась, приставала к хоккеисту, хватала его за интимные места, а на следующий день после так называемого изнасилования «жертва» спокойно попросила у него пару билетов на ближайшую игру «Ванкувера».

Картина как минимум странная для того, чтобы делать из игрока врага человечества. Решение присяжных кажется справедливым. Однако у меня остается ощущение, что куча наблюдателей ждали иного исхода, словно речь шла о победном голе в овертайме седьмой игры, и даже расстроились.

Джейк Виртанен. Фото Global Look Press
Джейк Виртанен.
Фото Global Look Press

Случай Каца

Совсем недавно в суд США был подан гражданский иск, в котором утверждается, что владелец «Эдмонтона» миллиардер Дэрил Кац несколько лет назад выплатил на тот момент 17-летней балерине Сейдж Хамфрис 75 тысяч долларов за сексуальные услуги. Он был одним из трех человек, которые якобы были вовлечены в сексуальные отношения с несовершеннолетней девушкой. Представители Каца в резкой форме отвергли обвинение. Деньги были переданы для того, чтобы реализовать какой-то культурный проект.

Сейдж Хамфрис и&nbsp;Дэрил Кац. Владелец «Эдмонтона» Кац вляпался в секс-скандал. Миллиардера обвиняют в связи с несовершеннолетней

Это дело выросло как побочное из другой истории. Супруги Баттон — учитель танцев и его жена — якобы насильно вовлекли в сексуальную связь Хамфрис, когда та была еще несовершеннолетней. Пострадавшая и шесть других женщин обвинили чету в использовании своего положения, власти и влияния в танцевальном мире. Дасти и Тэйлор Баттоны, в свою очередь, «наехали» на Хамфрис, рассказав о ее амурных похождениях. Мутная история, похоже, не скажется на репарации Каца. Хотя пять лет назад бразильская модель и актриса Грейс Санто обвинила миллиардера в том, что он предлагал ее мужу деньги, чтобы весело провести время с ней.

Кэйл Макар. Фото Global Look Press
Кэйл Макар.
Фото Global Look Press

Победители МЧМ-2018

В громкий скандал переросла история, произошедшая с несколькими золотыми медалистами из состава молодежной сборной Канады образца ЧМ-2018. Летом того же года во время торжественного мероприятия, организованного Hockey Canada, случился инцидент в отеле канадского города Лондон. Незадачливая искательница приключений на свою пятую точку веселилась в постели сразу с несколькими игроками. Она подала иск в апреле 2022-го, потом отозвала и снова активировала его несколько дней назад.

Кубок МЧМ в&nbsp;руках канадских хоккеистов. Четыре года назад был секс-скандал с победителями МЧМ-2018. Канадский хоккей пострадал сейчас

Сейчас заключено досудебное соглашение. Дама требует от Hockey Canada, CHL и хоккеистов 3,55 миллиона долларов. Фамилии держатся в секрете. Кто-то уже опроверг обвинение, как лучший игрок последнего Кубка Стэнли Кэйл Макар. Среди победителей того турнира также были Роберт Томас, Джордан Кайру и Дрейк Батерсон, уже хорошо зарекомендовавшие себя в НХЛ. Они тоже все отрицают. Тем, кто откажется сотрудничать со следствием, грозит пожизненная дисквалификация.

Марк-Андре Флери. Фото Global Look Press
Марк-Андре Флери.
Фото Global Look Press

Участники МЧМ-2003

Вдобавок к этому скандалу появился еще один — с МЧМ-2003 в Галифаксе. Сценарий очень похож. В ролях — несколько канадских игроков и девушка. Несколько членов той сборной (Карло Колайаково, Пьер-Александр Паренто, Скотти Апшелл) заявили, что впервые слышат о произошедшем и готовы сотрудничать со следствием. Ситуация любопытна тем, что происходящее было записано на взятую для этого камеру, а видео потом так и не удалили. Из той команды до сих пор на высшем уровне выступает вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери.

Сборная Канады. Федерация хоккея Канады расследует инцидент с групповым сексуальным насилием на МЧМ-2003

Похоже, на этом поток историй не закончится и «охота на ведьм» продолжится. В нынешних делах видна лишь попытка ушлых дамочек срубить легкие деньги с богатых хоккеистов, по юношеской безалаберности влипших в сомнительные ситуации. На борьбу с реальным мужским насилием это совсем не тянет. Зато для подрастающих поколений хороший урок. Возможно, в следующий раз они сделают очевидную вещь и зафиксируют предварительное согласие девушки на видео. Не у всех найдутся адвокаты как у голливудской звезды Джонни Деппа, которые показательно уличили во лжи его бывшую супругу Эмбер Херд, которая попала на большие деньги. А кто сейчас накажет даму, испортившую Виртанену карьеру в НХЛ? Вопрос риторический.

Джейк Виртанен
Хоккей
НХЛ
Сборная Канады по хоккею
0
Читайте также
Айва: польза и вред для организма человека
Овечкин сыграл в хоккей с паралимпийцами. А потом рассказал про русофобию в США и последний матч в карьере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Отца выгнали бы с работы». Большой советский талант отказался от побега в Америку в последний момент
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости