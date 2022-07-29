Канадский хоккей сотрясают секс-скандалы. Три истории и один суд только за последний месяц

В них втянуты звезды настоящего и прошлых лет и даже владелец клуба НХЛ.

Случай Виртанена

Бывший нападающий «Спартака» Джейк Виртанен расплакался, после того как суд присяжных оправдал его в деле о сексуальном насилии. Хоккеисту, который уверенно растрачивает свой талант на нехорошие излишества, хочется поверить. Пустить слезу по заказу для такого человека задача почти невыполнимая. Это только один эпизод из нескольких секс-скандалов, сотрясающих хоккейный мир Северной Америки. Данная тема стала доминирующей после того, как в НХЛ схлынул ажиотаж вокруг открытия рынка свободных агентов.

В центре внимания игроки — действующие и уже завершившие карьеру — и даже один владелец клуба. Каждый случай можно объединить в систему на основании того, что были якобы задеты права прекрасной половины человечества. Иногда складывается впечатление, что сам по себе спорт давно отошел на второй план и создает лишь антураж для скабрезных делишек. Многим интереснее читать мерзкие подробности описания личной жизни мужчин и женщин, чем обсуждать чисто хоккейные темы. Отрывки из судебных показаний тянут на сценарий для эротической мелодрамы категории С, если говорить о художественной ценности.

История Виртанена произошла еще в сентябре 2017-го и всплыла позднее. Неназванная девушка приехала в Ванкувер, чтобы навестить друзей, и списалась с нападающим, который тогда был игроком местных «Кэнакс». Он предложил ей встретиться, затем привел даму к себе в номер отеля и якобы склонил к сексу, несмотря на возражения.

Оправдание в суде не помешало в комментариях к новости вылезти массе диванных экспертов и написать, что такой вердикт не означает невиновности Виртанена. Канадец считался большим талантом, но при этом всегда был без царя в голове и вел себя как представитель «золотой молодежи». Задолго до судебного вердикта его автоматом записывали в насильники — настолько плохой у него считалась репутация. Однако, читая свидетельские показания двух сторон, сложно понять, на что рассчитывала ушлая дама. Она весь вечер веселилась, приставала к хоккеисту, хватала его за интимные места, а на следующий день после так называемого изнасилования «жертва» спокойно попросила у него пару билетов на ближайшую игру «Ванкувера».

Картина как минимум странная для того, чтобы делать из игрока врага человечества. Решение присяжных кажется справедливым. Однако у меня остается ощущение, что куча наблюдателей ждали иного исхода, словно речь шла о победном голе в овертайме седьмой игры, и даже расстроились.

Джейк Виртанен. Фото Global Look Press

Случай Каца

Совсем недавно в суд США был подан гражданский иск, в котором утверждается, что владелец «Эдмонтона» миллиардер Дэрил Кац несколько лет назад выплатил на тот момент 17-летней балерине Сейдж Хамфрис 75 тысяч долларов за сексуальные услуги. Он был одним из трех человек, которые якобы были вовлечены в сексуальные отношения с несовершеннолетней девушкой. Представители Каца в резкой форме отвергли обвинение. Деньги были переданы для того, чтобы реализовать какой-то культурный проект.

Это дело выросло как побочное из другой истории. Супруги Баттон — учитель танцев и его жена — якобы насильно вовлекли в сексуальную связь Хамфрис, когда та была еще несовершеннолетней. Пострадавшая и шесть других женщин обвинили чету в использовании своего положения, власти и влияния в танцевальном мире. Дасти и Тэйлор Баттоны, в свою очередь, «наехали» на Хамфрис, рассказав о ее амурных похождениях. Мутная история, похоже, не скажется на репарации Каца. Хотя пять лет назад бразильская модель и актриса Грейс Санто обвинила миллиардера в том, что он предлагал ее мужу деньги, чтобы весело провести время с ней.

Кэйл Макар. Фото Global Look Press

Победители МЧМ-2018

В громкий скандал переросла история, произошедшая с несколькими золотыми медалистами из состава молодежной сборной Канады образца ЧМ-2018. Летом того же года во время торжественного мероприятия, организованного Hockey Canada, случился инцидент в отеле канадского города Лондон. Незадачливая искательница приключений на свою пятую точку веселилась в постели сразу с несколькими игроками. Она подала иск в апреле 2022-го, потом отозвала и снова активировала его несколько дней назад.

Сейчас заключено досудебное соглашение. Дама требует от Hockey Canada, CHL и хоккеистов 3,55 миллиона долларов. Фамилии держатся в секрете. Кто-то уже опроверг обвинение, как лучший игрок последнего Кубка Стэнли Кэйл Макар. Среди победителей того турнира также были Роберт Томас, Джордан Кайру и Дрейк Батерсон, уже хорошо зарекомендовавшие себя в НХЛ. Они тоже все отрицают. Тем, кто откажется сотрудничать со следствием, грозит пожизненная дисквалификация.

Марк-Андре Флери. Фото Global Look Press

Участники МЧМ-2003

Вдобавок к этому скандалу появился еще один — с МЧМ-2003 в Галифаксе. Сценарий очень похож. В ролях — несколько канадских игроков и девушка. Несколько членов той сборной (Карло Колайаково, Пьер-Александр Паренто, Скотти Апшелл) заявили, что впервые слышат о произошедшем и готовы сотрудничать со следствием. Ситуация любопытна тем, что происходящее было записано на взятую для этого камеру, а видео потом так и не удалили. Из той команды до сих пор на высшем уровне выступает вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери.

Похоже, на этом поток историй не закончится и «охота на ведьм» продолжится. В нынешних делах видна лишь попытка ушлых дамочек срубить легкие деньги с богатых хоккеистов, по юношеской безалаберности влипших в сомнительные ситуации. На борьбу с реальным мужским насилием это совсем не тянет. Зато для подрастающих поколений хороший урок. Возможно, в следующий раз они сделают очевидную вещь и зафиксируют предварительное согласие девушки на видео. Не у всех найдутся адвокаты как у голливудской звезды Джонни Деппа, которые показательно уличили во лжи его бывшую супругу Эмбер Херд, которая попала на большие деньги. А кто сейчас накажет даму, испортившую Виртанену карьеру в НХЛ? Вопрос риторический.