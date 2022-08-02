Сборная Канады назвала состав на доигровку МЧМ-2022

Сборная Канады опубликовала заявку команды на молодежный чемпионат мира 2022 года. В список вошли 25 хоккеистов: 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.

Среди 25 игроков есть один хоккеист, завоевавший серебряную медаль на ЧМ-2021 среди юниоров — Дилан Гаранд.

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ROSTER ?? https://t.co/Vs5gBIxaiF

NEWS RELEASE ?? https://t.co/bH3Z0uPAHJ#WorldJuniors pic.twitter.com/c1maH8PN9p — Hockey Canada (@HockeyCanada) August 1, 2022

МЧМ-2022 стартует во второй раз 9 августа в Эдмонтоне. В первый раз турнир начался 26 декабря 2021 года, но из-за коронавируса еще до нового года был прерван.

Ранее совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок, поэтому российские хоккеисты не сыграют на МЧМ-2022 в этом месяце.