Глава совета директоров Федерации хоккея Канады покинул свой пост после серии скандалов

Глава совета директоров Федерации хоккея Канады Марк Бринд'Амор покинул свой пост, сообщает The Athletic.

Срок его полномочий истекал в ноябре 2022 года, но он принял решение досрочно оставить свой пост.

Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) оказалась в центре скандала из-за обвинений со стороны 24-летней женщины, которая заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны нескольких игроков молодежной сборной в 2018 году.

Как выяснилось, Hockey Canada ранее урегулировала спор с женщиной, заплатив 2,7 миллиона долларов. Министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж потребовала убедиться в том, что государственные средства не использовались во внесудебном урегулировании для сокрытия этой истории.

В июле стало известно, что игроки молодежной сборной Канады могли быть также замешаны в сексуальном насилии на молодежном чемпионате мира 2003 года.

Также выяснилось, что Hockey Canada заплатила 8,9 миллиона долларов c 1989 по 2021 год по искам о сексуальном насилии.