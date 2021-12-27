Жамнов назвал причины поражения сборной России от шведов на МЧМ-2022

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение национальной команды от Швеции (3:6) в стартовом матче группового турнира чемпионата мира 2022 года в Канаде.

«Во вчерашнем матче наших ребят подвела дисциплина. Против соперника такого уровня нельзя удаляться так много. Сдерживать шведов при игре 3 на 5 очень тяжело. Вчера они круто разыгрывали большинство. У наших ребят было слишком много лишних эмоций. Ничего страшного не произошло. Да, проиграли, но ребятам не нужно расстраиваться. Впереди важнейшие три игры.

Думаю, что тренерский штаб сделает правильные выводы из вчерашнего поражения. Выйдет ли наша сборная из группы? Все соперник тяжелое, жребий достался не самый приятный. Я верю в нашу сборную! Они, конечно, должны выходить в плей-офф", — сказал Жамнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Следующий матч молодежная сборная России проведет против команды Швейцарии в ночь на 28 декабря. Начало встречи — в 00.30 по московскому времени.