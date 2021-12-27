МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Журова считает, что поражение от Швеции может пойти на пользу молодежной сборной России

12:02
Теги:

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение молодежной сборной России от Швеции (3:6) в стартовом матче группового турнира чемпионата мира 2022 года в Канаде.

«У нас есть такая веселая традиция — если мы пролетаем как красавцы до плей-офф, для нашей психологии это не всегда самый лучший вариант. Через преодоление трудностей у нас результат лучше. Поэтому я спокойно отношусь к поражению от Швеции. Если вдруг что-то не получается, то это хороший сигнал. Значит, проанализируем и дальше выступим лучше. Думаю, это к лучшему», — сказала Журова «СЭ».

Следующий матч молодежная сборная России проведет против команды Швейцарии в ночь на 28 декабря. Начало — в 00.30 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Что нужно сделать России, чтобы успешно выступить на МЧМ? Поражение на старте болезненно, но худшее не произошло
Школьника госпитализировали с разрывом кишки после переедания в Петербурге
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде