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Сегодня, 18:25

Юрий Новиков рассказал, что думает об отсутствии российской сборной на МЧМ 2022 года

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о молодежном чемпионате мира-2022, который сейчас проходит в Канаде. Сборная России из-за отстранения пропускает турнир.

«Нельзя говорить, что без нас турнир неинтересен. Вдруг не будет Канады и про нее все забудут. Сейчас все разбежались по своим квартирам, каждый думает только о себе. Люди во всем мире просто устают от зрелищ. Некрасиво говорить: «Нет России, и смотреть нечего». Это оскорбление нашего вида спорта. Ребята там тоже бьются на льду, они все часть большой хоккейной семьи. Помните, когда сборная России выиграла в Баффало, то шведы на дверях раздевалки прикрепили поздравление с победой? Мы — одна хоккейная семья», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Он также отметил, что было бы хорошо, если бы представители России присутствовали на этом чемпионате мира.

ЧМ по хоккею проходит с 9 по 20 августа 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-govorit-chto-bez-rossii-nechego-smotret-na-mchm-e-to-oskorblenie-nashego-vida-sporta/
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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