Юрий Новиков рассказал, что думает об отсутствии российской сборной на МЧМ 2022 года

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о молодежном чемпионате мира-2022, который сейчас проходит в Канаде. Сборная России из-за отстранения пропускает турнир.

«Нельзя говорить, что без нас турнир неинтересен. Вдруг не будет Канады и про нее все забудут. Сейчас все разбежались по своим квартирам, каждый думает только о себе. Люди во всем мире просто устают от зрелищ. Некрасиво говорить: «Нет России, и смотреть нечего». Это оскорбление нашего вида спорта. Ребята там тоже бьются на льду, они все часть большой хоккейной семьи. Помните, когда сборная России выиграла в Баффало, то шведы на дверях раздевалки прикрепили поздравление с победой? Мы — одна хоккейная семья», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Он также отметил, что было бы хорошо, если бы представители России присутствовали на этом чемпионате мира.

ЧМ по хоккею проходит с 9 по 20 августа 2022 года.