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10 августа, 23:40

Швеция обыграла Швейцарию в матче МЧМ-2022

Виктория Кравченко
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На молодежном чемпионате мира по хоккею 2022 сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 3:2.

Следующий матч в группе B Швеция проведет против Австрии 12 августа, а Швейцария в тот же день сыграет с США.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Швеция U20 — Швейцария U20 — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы: Торгерссон — 1 (Эдвинссон, Гранс), 36:55 — 1:0. Торгерссон — 2 (Нидербах), 40:24 — 2:0. Росен — 1 (Льюнгман, Люссель), 40:34 — 3:0. Бьяска — 1 (Анри, Нассбаумер), 48:47 — 3:1. Алленспах — 1 (Фарни), 49:47 — 3:2.

Вратари: Валлстедт — Патенод.

Штраф: 33 — 4.

Броски: 29 (4+15+10) — 23 (9+6+8).

Судьи: Фернандес, Хеннесси.
10 августа. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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