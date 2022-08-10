Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 14:50

Кожевников: «Пустые трибуны на молодежном чемпионате мира связаны с тем, что на турнире нет сборной России»

Кожевников считает, что пустые трибуны на МЧМ связаны с тем, что на турнире нет сборной России
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил причины пустых трибун на старте молодежного чемпионата мира по хоккею. По его мнению, это связано с тем, что на турнире нет сборной России.

«Пустые трибуны на молодежном чемпионате мира по хоккею связаны с тем, что на турнире нет сборной России, — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru. — Соответственно, нет того интереса, который создавался с 1972 года. На сборную России ходили, смотрели на сочетания, новые тенденции. Мы с командой Канады ведь находимся на лидирующих позициях. Единственный способ привлечь внимание к молодежному чемпионату мира — разрешить нам играть«.

По словам Кожевникова, он не начинал и не станет смотреть турнир без российской сборной.

«Зачем тратить свою энергию на какую-то муру? Будут наши — будем смотреть и болеть. Думаю, такая позиция у половины страны», — сказал он.

Молодежный чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года, но был перенесен на лето 2022 года из-за коронавируса. Сборная России не принимает участия в турнире по решению Международной федерации хоккея.

Источник: https://metaratings.ru/news/kozhevnikov-pustye-tribuny-na-mchm-po-khokkeyu-svyazany-s-tem-chto-na-turnire-net-sbornoy-rossii-1332137/
Хоккей
1
1
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
«Ференцварош» Черчесова развалился, Головин снова упустил шанс сыграть в ЛЧ. Обзор 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • Berkut-7

    Саня , бахнись на колени и начни со слезами умолять, вдруг сработает и не забудь на видео снять, чтобы весь Запад видел как ты переживаешь.

    10.08.2022

    • США обыграли Германию на молодежном чемпионате мира-2022
    Реклама
    Прогнозы на спорт
    Расставь приоритеты.
    Новости
    RSS RSS
    Все новости