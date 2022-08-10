Кожевников: «Пустые трибуны на молодежном чемпионате мира связаны с тем, что на турнире нет сборной России»

Кожевников считает, что пустые трибуны на МЧМ связаны с тем, что на турнире нет сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил причины пустых трибун на старте молодежного чемпионата мира по хоккею. По его мнению, это связано с тем, что на турнире нет сборной России.

«Пустые трибуны на молодежном чемпионате мира по хоккею связаны с тем, что на турнире нет сборной России, — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru. — Соответственно, нет того интереса, который создавался с 1972 года. На сборную России ходили, смотрели на сочетания, новые тенденции. Мы с командой Канады ведь находимся на лидирующих позициях. Единственный способ привлечь внимание к молодежному чемпионату мира — разрешить нам играть«.

По словам Кожевникова, он не начинал и не станет смотреть турнир без российской сборной.

«Зачем тратить свою энергию на какую-то муру? Будут наши — будем смотреть и болеть. Думаю, такая позиция у половины страны», — сказал он.

Молодежный чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года, но был перенесен на лето 2022 года из-за коронавируса. Сборная России не принимает участия в турнире по решению Международной федерации хоккея.