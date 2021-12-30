«Форс-мажор и проблема всего мира». Яшин прокомментировал отмену МЧМ из-за коронавируса

Бывший хоккеист сборной России Алексей Яшин прокомментировал решение Международной Федерации хоккея (ИИХФ) отменить молодежный чемпионат мира — 2022.

«В ИИХФ приняли решение по отмене чемпионата мира. Как решили, так решили — тут уже ничего не поделаешь. Обидно — да, но какая сейчас в мире ситуация? Это форс-мажор и проблема всего мира. Не в моей компетенции судить, правильно это или нет. Вдаваться в подробности организации сейчас, наверное, не стоит», — цитирует Яшина «Чемпионат».

Напомним, что МЧМ-2022 в Канаде был прерван из-за коронавируса и трех отмененных матчей. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2). Кроме того, России из-за случая COVID-19 в команде засчитали поражение в матче со Словакией.