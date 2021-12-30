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«Форс-мажор и проблема всего мира». Яшин прокомментировал отмену МЧМ из-за коронавируса

10:49
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Бывший хоккеист сборной России Алексей Яшин прокомментировал решение Международной Федерации хоккея (ИИХФ) отменить молодежный чемпионат мира — 2022.

«В ИИХФ приняли решение по отмене чемпионата мира. Как решили, так решили — тут уже ничего не поделаешь. Обидно — да, но какая сейчас в мире ситуация? Это форс-мажор и проблема всего мира. Не в моей компетенции судить, правильно это или нет. Вдаваться в подробности организации сейчас, наверное, не стоит», — цитирует Яшина «Чемпионат».

Напомним, что МЧМ-2022 в Канаде был прерван из-за коронавируса и трех отмененных матчей. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2). Кроме того, России из-за случая COVID-19 в команде засчитали поражение в матче со Словакией.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4561711-fors-mazhor-i-problema-vsego-mira-aleksej-yashin-ob-otmene-mchm-iz-za-koronavirusa.html

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Роман Шишов все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен