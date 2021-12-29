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В Госдуме назвали ошибки организаторов причиной отмены МЧМ

29 декабря, 23:58
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ИИХФ об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею-2022.

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«Очень жаль наших молодых парней, которые так ждали шанс, чтобы проявить себя. Для ребят это важнейшее событие в жизни. Отмена чемпионат мира — это ужасная новость не только для нашей сборной, но и для федерации хоккея. Здоровье всегда остается на первом месте, его нужно ценить. Сейчас нужно сделать максимум возможного для того, чтобы вернуть наших ребят в Россию и оказать им лучшую медицинскую помощь. Мне кажется, что чемпионат мира нужно было приостанавливать еще после первого случая заболевания. Все ребята выезжали из России здоровыми. С большой долей вероятности они заразились уже там. Значит, организаторы не смогли обеспечить безопасность должным образом», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Источник сообщил о решении отменить МЧМ по хоккею
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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен