В Госдуме назвали ошибки организаторов причиной отмены МЧМ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ИИХФ об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею-2022.

«Очень жаль наших молодых парней, которые так ждали шанс, чтобы проявить себя. Для ребят это важнейшее событие в жизни. Отмена чемпионат мира — это ужасная новость не только для нашей сборной, но и для федерации хоккея. Здоровье всегда остается на первом месте, его нужно ценить. Сейчас нужно сделать максимум возможного для того, чтобы вернуть наших ребят в Россию и оказать им лучшую медицинскую помощь. Мне кажется, что чемпионат мира нужно было приостанавливать еще после первого случая заболевания. Все ребята выезжали из России здоровыми. С большой долей вероятности они заразились уже там. Значит, организаторы не смогли обеспечить безопасность должным образом», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).