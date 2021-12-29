Фетисов об отмене МЧМ: «Для всех болельщиков это большое разочарование»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ИИХФ об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею-2022.

«Жалко, конечно. Все готовились к этому спортивному мероприятию.

Хоккеисты ехали за непредсказуемостью, задором, эмоциями. Но если от одного заболевшего меняется результат целой команды, наверное, спортивный комитет выносит правильный вердикт. К сожалению, для всех болельщиков это достаточно большое разочарование», — сказал Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Двукратный олимпийский чемпион также высказался по поводу того, нужно ли пытаться доиграть оставшиеся матчи МЧМ в другое время.

«Я думаю, нужно отменить этот молодежный чемпионат мира и забыть о нем насовсем», — добавил Фетисов.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).