Фетисов об отмене МЧМ: «Для всех болельщиков это большое разочарование»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ИИХФ об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею-2022.
«Жалко, конечно. Все готовились к этому спортивному мероприятию.
Хоккеисты ехали за непредсказуемостью, задором, эмоциями. Но если от одного заболевшего меняется результат целой команды, наверное, спортивный комитет выносит правильный вердикт. К сожалению, для всех болельщиков это достаточно большое разочарование», — сказал Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Двукратный олимпийский чемпион также высказался по поводу того, нужно ли пытаться доиграть оставшиеся матчи МЧМ в другое время.
«Я думаю, нужно отменить этот молодежный чемпионат мира и забыть о нем насовсем», — добавил Фетисов.
Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).
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