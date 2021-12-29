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Фетисов об отмене МЧМ: «Для всех болельщиков это большое разочарование»

29 декабря, 23:50
Вячеслав Фетисов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Фетисов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ИИХФ об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею-2022.

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«Жалко, конечно. Все готовились к этому спортивному мероприятию.
Хоккеисты ехали за непредсказуемостью, задором, эмоциями. Но если от одного заболевшего меняется результат целой команды, наверное, спортивный комитет выносит правильный вердикт. К сожалению, для всех болельщиков это достаточно большое разочарование», — сказал Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Двукратный олимпийский чемпион также высказался по поводу того, нужно ли пытаться доиграть оставшиеся матчи МЧМ в другое время.

«Я думаю, нужно отменить этот молодежный чемпионат мира и забыть о нем насовсем», — добавил Фетисов.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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