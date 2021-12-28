Третьяк рассказал, что можно улучшить в игре сборной России на МЧМ-2022

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что можно улучшить национальной молодежной команде на чемпионате мира.

Ранее сборная России победила Швейцарию (4:2) в матче МЧМ-2022 в Канаде.

«Были сделаны правильные выводы — всего два удаления, поскольку можно проиграть и этой команде, если часто удаляться. Заметно, что наши играли дисциплинированно. Перебросали соперника почти в два раза, но хотелось бы видеть более высокий коэффициент полезности, чтобы моменты реализовывались.

Главное, чтобы мы почувствовали этот запах успеха. Следующие игры по нарастающей, и нужно в каждом матче относиться к сопернику с уважением», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. В следующем матче команда сыграет со Словакией 30 декабря.