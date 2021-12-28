Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Швейцарией (4:2) в матче группового этапа МЧМ-2022 в Канаде.

«Ребята молодцы, поздравляю их с победой. Желаю дальше удачи. Разбирать какие-то тонкости по игре не могу. Не знаю, какую уверенность может дать победа над Швейцарией. Конечно, победа — всегда важно, но есть определенное количество игр, их надо выигрывать. Я думаю, что из группы так и так мы выходим, поэтому там будет уже ясно. Надо готовиться к матчу со Словакией», — сказал Яшин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Россия (3 очка) после двух игр на МЧМ-2022 в Канаде занимает третье место в группе В. Следующий матч молодежная национальная команда проведет против сборной Словакии, которая за два матча на групповом этапе не набрала очков.