В ночь с 29 на 30 декабря в канадском Ред-Дире сборная России по хоккею сыграет против Словакии в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2022.

Матч Словакия — Россия пройдет на арене «Уэстернер Парк» и начнется в 00.30 по московскому времени 30 декабря. «СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры.

Следить за видеотрансляцией матча Словакия — Россия можно будет в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.

Ранее российская молодежка проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии со счетом 4:2.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.