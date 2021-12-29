МЧМ по хоккею 2022
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Словакия — Россия: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча МЧМ-2022

10:20
Матвей Мичков. Фото Дмитрий Рухлецкий
Матвей Мичков. Фото Дмитрий Рухлецкий
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В ночь с 29 на 30 декабря в канадском Ред-Дире сборная России по хоккею сыграет против Словакии в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2022.

Матч Словакия — Россия пройдет на арене «Уэстернер Парк» и начнется в 00.30 по московскому времени 30 декабря. «СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры.

Следить за видеотрансляцией матча Словакия — Россия можно будет в прямом эфире на сайте Первого канала и YouTube-канале.

Ранее российская молодежка проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии со счетом 4:2.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде