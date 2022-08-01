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Сегодня, 19:11

Юрий Новиков: «Наших спортсменов, и не только хоккеистов, лишили всего — молодежных, юниорских чемпионатов мира»

Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал, как относится к отстранению российских хоккеистов от юниорских и молодежных соревнований.

«Наших спортсменов, и не только хоккеистов, лишили всего — молодежных, юниорских чемпионатов мира. Но не могут дети подвергаться дискриминации на мировой арене. Они должны быть защищены ООН. Поэтому все эти санкции не могут иметь юридической силы. Исключение наших молодых спортсменов — недопустимо. Ребенок не может нести ответственность за взрослых. Права детей никто не имеет права нарушать, это святое. Нашим политикам, которые имеют доступ к самым высоким трибунам, надо про это постоянно напоминать, в том числе на уровне ООН.

В первую очередь, надо вернуть наш детский спорт на мировой уровень. Когда девочку-фигуристку не допускают до чемпионата мира, она плачет. Молодой хоккеист тоже плачет, потому что это была его мечта. Нарушаются все мыслимые права ребенка, которые записаны в международных декларациях, — заявил Новиков «РБ Спорт».

Ранее юниорскую сборную России не допустили до чемпионата мира, а сейчас без нее проходит традиционный турнир Кубок Глинки/Гретцки. Также без россиян пройдет перенесенный МЧМ-2022.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-isklyuchenie-rossijskih-molody-h-hokkeistov-nedopustimo-nado-napominat-e-to-na-urovne-oon/
Молодежная сборная России по хоккею
Юрий Новиков
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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