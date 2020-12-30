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Россия — Швеция: время и дата матча МЧМ-2021, где смотреть трансляцию бесплатно

11:30
Россия: четвертый матч на МЧМ-2021. Фото IIHF
Россия: четвертый матч на МЧМ-2021. Фото IIHF
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Сборная России проведет заключительный матч группового турнира молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею против Швеции. Игра пройдет утром четверга, 31 декабря, по московскому времени.

Матч группы B Россия — Швеция в Эдмонтоне (Канада) на арене Rogers Place начнется в 5.30 (мск).

Смотреть видео трансляцию игры Россия — Швеция в прямом эфире можно на Первом канале — на ТВ, а также онлайн — на сайте (на этой странице) и YouTube-канале. Начало эфира — 5.25 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Швеция.

На МЧМ-2021 команда Игоря Ларионова победила США (5:3) и Австрию (7:1), а также уступила Чехии (0:2). Швеция — разгромила чехов (7:1) и обыграла австрийцев (4:0), а после матча с россиянами встретится в новогоднюю ночь с США.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021. Расклады для сборной России — в материале на этой странице.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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