Сборная России проведет заключительный матч группового турнира молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею против Швеции. Игра пройдет утром четверга, 31 декабря, по московскому времени.

Матч группы B Россия — Швеция в Эдмонтоне (Канада) на арене Rogers Place начнется в 5.30 (мск).

Смотреть видео трансляцию игры Россия — Швеция в прямом эфире можно на Первом канале — на ТВ, а также онлайн — на сайте (на этой странице) и YouTube-канале. Начало эфира — 5.25 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Швеция.

На МЧМ-2021 команда Игоря Ларионова победила США (5:3) и Австрию (7:1), а также уступила Чехии (0:2). Швеция — разгромила чехов (7:1) и обыграла австрийцев (4:0), а после матча с россиянами встретится в новогоднюю ночь с США.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021. Расклады для сборной России — в материале на этой странице.