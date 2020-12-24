Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Россия — Канада: прямая трансляция матча

Россия — Канада: классика хоккея. Фото Reuters
Россия — Канада: классика хоккея. Фото Reuters

Молодежные сборные России и Канады проведут выставочную игру перед стартом чемпионата мира-2021. Это единственная встреча с участием команды Игоря Ларионова до начала главного турнира мира хоккея для игроков не старше 20 лет.

Матч Россия — Канада пройдет в Эдмонтоне в ночь с 23 на 24 декабря по московскому времени. Игру покажет Первый канал: прямая трансляция будет доступна в телеэфире, а также онлайн — на сайте и YouTube-канале. Начало — 2.00 (мск) 24 декабря.

МЧМ-2021 по хоккею пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021-го. Расписание матчей сборной России и трансляций игр — на нашем сайте.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

Опрос

проголосовало: 1966
Все опросы
Как сборная России выступит на МЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир