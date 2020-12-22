Молодежный чемпионат мира по хоккею: расписание матчей России, где смотреть трансляции бесплатно

Самое интересное спортивное событие новогодних праздников — чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных пройдет с 25 декабря 2020 по 6 января 2021 года. Место проведения турнира главных талантов в возрасте до 20 лет — Эдмонтон, Канада.

Сборная России выступит в группе B. Соперники команды Игоря Ларионова — США, Чехия, Австрия и Швеция.

В группе A играют Канада, а также Финляндия, Швейцария, Словакия и Германия. По четыре лучшие команды каждой пятерки выходят в четвертьфинал.

Все матчи сборной России на МЧМ-2021 покажет Первый канал. Трансляции игр группы и плей-офф в прямом эфире доступны на ТВ, а также онлайн на сайте www.1tv.ru на эксклюзивной основе. Ключевые матчи также будут показаны в телеэфире в повторе.

Хоккей. МЧМ 2021. Расписание и трансляции матчей сборной России (время московское)

26 декабря 2020, суббота. 5:30. Россия — США

28 декабря, понедельник. 5:30 Россия — Чехия

30 декабря, среда. 5:30 Россия — Австрия

31 декабря, четверг. 5:30 Россия — Швеция

2 — 3 января 2021, суббота — воскресенье. 1/4 финала

4 — 5 января, понедельник — вторник. 1/2 финала

6 января, среда. 5:30. Финал

Перед стартом МЧМ-2021 сборные России и Канады проведут выставочный матч. Игра состоится в ночь на четверг, 24 декабря. Начало — 2.00 (мск). Эту встречу Россия — Канада также покажет Первый канал.