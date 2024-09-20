Биография Софи Лорен: участие в Олимпиаде, тюрьма и «Оскар»
Софи Лорен (настоящее имя — София Виллани Шиколоне).
Дата рождения: 20 сентября 1934 года.
Место рождения: Рим (Италия).
Место проживания: Женева (Швейцария).
Профессия: модель, актриса.
Семейное положение: брак с Карло Понти (1957-2007), сейчас вдова.
Детство и юность Софи Лорен
София Виллани Шиколоне (настоящее имя Софи Лорен) родилась 20 сентября 1934 года в столице Италии Риме. Будущая актриса росла в бедной семье. Ее мама Ромильда Виллани была простой провинциальной актрисой, а отец Риккардо Шиколоне — инженером. Ее родители не были официально расписаны, так как папа Лорен состоял в браке с другой женщиной.
Лорен и ее младшая сестра Мария Шиколоне детство провели у бабушки с дедушкой в небольшом городе Поццуоли, который расположен недалеко от Неаполя. Мать изредка навещала своих дочерей, а отец и вовсе не принимал никакого участия в их воспитании.
Софи вместе с сестрой, а иногда и матерью спали на одном матрасе, часто питались только хлебом. Из-за своей худобы Лорен в школе дразнили и называли «зубочисткой».
В 14-летнем возрасте Софи решила стать учительницей. Однако ее мать, видя природные данные дочери, захотела сделать из нее модель или актрису. Женщина регулярно рассылала фотографии девочки в модельные агентства. Благодаря этому уже в 14 Лорен начала участвовать в конкурсах красоты.
Карьера модели Софи Лорен
В 15 лет Софи Лорен стала второй на престижном конкурсе красоты «Королева моря». После этого она перебралась в Рим, где ее начали активно снимать глянцевые журналы. Тогда у яркой красотки появился первый псевдоним София Ладзаро.
В 1950 году на конкурсе красоты «Мисс Италия», который проходил в Риме, Софи стала победительницей в номинации «Мисс Элегантность».
Во время одного из конкурсов на стройную модель обратил внимание итальянский продюсер Карло Понти и пригласил ее в кино. Этот мужчина сыграл ключевую роль в жизни Лорен. Он не просто разглядел в модели актрису и придумал псевдоним, но и в дальнейшем стал ее мужем.
Несмотря на съемки в кино, Лорен не забросила модельную карьеру. Даже в 72 года, в 2007 году, она снялась обнаженной на страницах календаря «Пирелли».
В 2014 году ювелирная компания Damiani выпустила коллекцию драгоценных украшений Sophia Loren, а актриса долгое время была их лицом.
Итальянские дома моды всегда старались отметить красавицу Софи Лорен. Так, в 2015 году в Dolce&Gabbana выпустили губную помаду Sophia Loren № 1, которую назвали в честь актрисы, а в 2016-м Доменико Дольче и Стефано Габбана посвятили актрисе и Неаполю целую коллекцию одежды.
Карьера актрисы Софи Лорен
В первых эпизодических ролях начинающая актриса появлялась под именем София Ладзаро, лишь в начале 1950-х Карло Понти придумал ей псевдоним Софи Лорен.
Популярность к ней пришла после выхода на экраны фильмов «Аида» (1953) и «Золото Неаполя» (1954). Яркую актрису сразу приметили голливудские режиссеры, и с 1950-х годов она начала сниматься в США.
В 1957-м Лорен была задействована в картине «Гордость и страсть», где сыграла вместе с Кэри Грантом и Фрэнком Синатрой. В следующем году вышел фильм «Плавучий дом», где она снова появилась в кадре с Кэри Грантом. Актер был безумно влюблен в Софи и даже просил выйти за него замуж, но итальянка не отвечала ему взаимностью.
В период с 1957 по 1958 год Лорен также снялась в картинах «Мальчик на дельфине», «Любовь под вязами», «Черная орхидея», а после вернулась в Италию.
За роль в фильме «Чочара» (1960), где она снималась вместе с Жан-Полем Бельмондо, Лорен получила приз Каннского кинофестиваля и премию «Оскар». За работу в картине «Брак по-итальянски» (1964) ее отметили на Московском кинофестивале как лучшую исполнительницу главной женской роли. В этом фильме она впервые сыграла с Марчелло Мастроянни. Их дуэт стал одним из самых известных в истории мирового кинематографа. Они также снялись вместе в фильмах «Вчера, сегодня, завтра» (1963), «Подсолнухи» (1970), «Высокая мода» (1994) и других.
В 1980 году вышла в свет биография «Софи Лорен: Ее собственная история», где итальянка сыграла саму себя в зрелом возрасте и исполнила роль собственной мамы.
В 1991 году Софи Лорен удостоилась «Оскара» за вклад в мировой кинематограф.
С 2000-х актриса практически не снималась. В 2009-м Лорен сыграла в мюзикле «Девять». В 2020-м ей досталась главная роль в фильме «Вся жизнь впереди», режиссером которого выступил ее сын Эдоардо Понти.
Общественная деятельность Софи Лорен
В 1990 годах Софи Лорен была послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
На церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Турине Софи Лорен несла олимпийский флаг.
В Торонто (Канада) в районе Этобико одна из улиц получила свое название в честь Софи Лорен.
Почему Софи Лорен попала в тюрьму
В 1982 году Софи Лорен была признана виновной в уклонении от уплаты налогов. Они вместе с супругом незаконно отмывали деньги.
Актриса провела 17 из 30 назначенных дней в итальянской тюрьме. Ее выпустили досрочно за прилежное поведение.
Даже после выхода на свободу разбирательства продолжались, но позже суд простил Софи Лорен и ее мужу финансовые ошибки.
Личная жизнь Софи Лорен
Когда Софи Лорен было всего 16 лет, она встретила главного мужчину своей жизни. Им оказался продюсер Карло Понти, который и привел ее в мир кино. Мужчина был намного старше девушки. На момент их знакомства ему уже исполнилось 38. Кроме того, он состоял в браке. Несмотря на это, в 1957 году Лорен и Понти поженились в Мексике. Но из-за того, что Карло не расторгнул предыдущий брак по канонам католической церкви, Ватикан не признал их союз с Софи. Поэтому в 1963 году брак молодой актрисы и продюсера был аннулирован.
Понти пришлось стать гражданином Франции. Так в 1965-м французский суд расторг его предыдущий брак, и через год они с Лорен смогли официально расписаться.
Секс-символ Италии долгое время не могла родить ребенка. У нее было несколько выкидышей, а врачи уверяли, что актриса никогда не сможет стать матерью. Однако после длительного лечения в 34 года она родила сына Карло, а в 38 у нее появился второй мальчик — Эдоардо. При этом, чтобы выносить первого ребенка, Софи пришлось почти все девять месяцев пролежать в кровати и забросить работу. Первый ее сын стал дирижером, а второй — известным режиссером.
В 2007 году Карло Понти в возрасте 95 лет умер после продолжительной болезни легких. Вместе с ним актриса прожила счастливые 50 лет.
Фильмография Софи Лорен
Самые известные картины с участием Софи Лорен:
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«Волшебник поневоле» (1951)
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«Аида» (1953)
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«Золото Неаполя» (1954)
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«Гордость и страсть» (1957)
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«Черная орхидея» (1958)
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«Чочара» (1960)
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«Пять миль до полуночи» (1962)
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«Вчера, сегодня, завтра» (1963)
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«Брак по-итальянски» (1964)
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«Падение Римской империи» (1964)
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«Графиня из Гонконга» (1966)
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«Подсолнухи» (1969)
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«Жена священника» (1971)
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«Перевал Кассандры» (1976)
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«Смелость» (1986)
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«Высокая мода» (1994)
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«Солнце» (1997)
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«Девять» (2009)
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«Человеческий голос» (2013)
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«Вся жизнь впереди» (2020)
Награды Софи Лорен
Софи Лорен была удостоена множества наград за свое актерское мастерство и общественную деятельность:
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Серебряная премия Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль (1961)
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Призы Венецианского кинофестиваля (1958, 1998, 2002)
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Призы Московского кинофестиваля (1965, 1997)
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Призы Берлинского кинофестиваля (1994)
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Лауреат премии «Оскар» (1962, 1991)
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Лауреат премии «Золотой глобус» (1964, 1965, 1969, 1971, 1977)
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Лауреат премии BAFTA (1961)
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Лауреат премии «Сезар» (1991)
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Лауреат национальной премии имени Витторио Де Сики (2001)
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Обладательница звезды на голливудской «Аллее славы» (1994, № 2000)
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Кавалер французского ордена Почетного легиона (1991)
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Кавалер Большого креста ордена за заслуги перед Итальянской Республикой (1996)
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Обладательница специальных премий председателя Совета министров Италии (1998, 1999)
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Почетный гражданин города Поццуоли (2005)
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Возведена в достоинство Великого офицера сан-маринского ордена Святой Агаты (2012)
Сколько зарабатывает Софи Лорен
Согласно данным сайта Rich-list.ru, состояние итальянской актрисы оценивается в 150 миллионов долларов (примерно 13,6 миллиарда рублей).
Актриса занимает первое место в списке самых богатых актеров из Италии (вместе с Вероникой Ларио), также она располагается на 103-м месте в списке самых богатых людей из Италии и на 24-м месте в списке самых богатых актеров мира.
У актрисы имеется дорогостоящая коллекция произведений искусства, в которой представлены работы Пабло Пикассо, Огюста Ренуара, Сальвадора Дали и других.
Соцсети Софи Лорен
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