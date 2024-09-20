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Софи Лорен: биография — личная жизнь и дети, карьера актрисы и модели, тюрьма
Жизнь и общество

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Биография Софи Лорен: участие в Олимпиаде, тюрьма и «Оскар»

Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
Галина Глазко
редактор интернет отдела
Софи Лорен
Фото Fox Photos, Hulton Archive; Amy Sussman, Getty Images
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История жизни главного секс-символа Италии.

Софи Лорен (настоящее имя — София Виллани Шиколоне).
Дата рождения: 20 сентября 1934 года.
Место рождения: Рим (Италия).
Место проживания: Женева (Швейцария).
Профессия: модель, актриса.
Семейное положение: брак с Карло Понти (1957-2007), сейчас вдова.

Детство и юность Софи Лорен

София Виллани Шиколоне (настоящее имя Софи Лорен) родилась 20 сентября 1934 года в столице Италии Риме. Будущая актриса росла в бедной семье. Ее мама Ромильда Виллани была простой провинциальной актрисой, а отец Риккардо Шиколоне — инженером. Ее родители не были официально расписаны, так как папа Лорен состоял в браке с другой женщиной.

Лорен и ее младшая сестра Мария Шиколоне детство провели у бабушки с дедушкой в небольшом городе Поццуоли, который расположен недалеко от Неаполя. Мать изредка навещала своих дочерей, а отец и вовсе не принимал никакого участия в их воспитании.

Софи вместе с сестрой, а иногда и матерью спали на одном матрасе, часто питались только хлебом. Из-за своей худобы Лорен в школе дразнили и называли «зубочисткой».

В 14-летнем возрасте Софи решила стать учительницей. Однако ее мать, видя природные данные дочери, захотела сделать из нее модель или актрису. Женщина регулярно рассылала фотографии девочки в модельные агентства. Благодаря этому уже в 14 Лорен начала участвовать в конкурсах красоты.

Софи Лорен в молодости. 1957 год.
Фото Global Look Press

Карьера модели Софи Лорен

В 15 лет Софи Лорен стала второй на престижном конкурсе красоты «Королева моря». После этого она перебралась в Рим, где ее начали активно снимать глянцевые журналы. Тогда у яркой красотки появился первый псевдоним София Ладзаро.

В 1950 году на конкурсе красоты «Мисс Италия», который проходил в Риме, Софи стала победительницей в номинации «Мисс Элегантность».

Во время одного из конкурсов на стройную модель обратил внимание итальянский продюсер Карло Понти и пригласил ее в кино. Этот мужчина сыграл ключевую роль в жизни Лорен. Он не просто разглядел в модели актрису и придумал псевдоним, но и в дальнейшем стал ее мужем.

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Несмотря на съемки в кино, Лорен не забросила модельную карьеру. Даже в 72 года, в 2007 году, она снялась обнаженной на страницах календаря «Пирелли».

В 2014 году ювелирная компания Damiani выпустила коллекцию драгоценных украшений Sophia Loren, а актриса долгое время была их лицом.

Итальянские дома моды всегда старались отметить красавицу Софи Лорен. Так, в 2015 году в Dolce&Gabbana выпустили губную помаду Sophia Loren № 1, которую назвали в честь актрисы, а в 2016-м Доменико Дольче и Стефано Габбана посвятили актрисе и Неаполю целую коллекцию одежды.

Фото Global Look Press

Карьера актрисы Софи Лорен

В первых эпизодических ролях начинающая актриса появлялась под именем София Ладзаро, лишь в начале 1950-х Карло Понти придумал ей псевдоним Софи Лорен.

Популярность к ней пришла после выхода на экраны фильмов «Аида» (1953) и «Золото Неаполя» (1954). Яркую актрису сразу приметили голливудские режиссеры, и с 1950-х годов она начала сниматься в США.

В 1957-м Лорен была задействована в картине «Гордость и страсть», где сыграла вместе с Кэри Грантом и Фрэнком Синатрой. В следующем году вышел фильм «Плавучий дом», где она снова появилась в кадре с Кэри Грантом. Актер был безумно влюблен в Софи и даже просил выйти за него замуж, но итальянка не отвечала ему взаимностью.

В период с 1957 по 1958 год Лорен также снялась в картинах «Мальчик на дельфине», «Любовь под вязами», «Черная орхидея», а после вернулась в Италию.

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За роль в фильме «Чочара» (1960), где она снималась вместе с Жан-Полем Бельмондо, Лорен получила приз Каннского кинофестиваля и премию «Оскар». За работу в картине «Брак по-итальянски» (1964) ее отметили на Московском кинофестивале как лучшую исполнительницу главной женской роли. В этом фильме она впервые сыграла с Марчелло Мастроянни. Их дуэт стал одним из самых известных в истории мирового кинематографа. Они также снялись вместе в фильмах «Вчера, сегодня, завтра» (1963), «Подсолнухи» (1970), «Высокая мода» (1994) и других.

В 1980 году вышла в свет биография «Софи Лорен: Ее собственная история», где итальянка сыграла саму себя в зрелом возрасте и исполнила роль собственной мамы.

В 1991 году Софи Лорен удостоилась «Оскара» за вклад в мировой кинематограф.

С 2000-х актриса практически не снималась. В 2009-м Лорен сыграла в мюзикле «Девять». В 2020-м ей досталась главная роль в фильме «Вся жизнь впереди», режиссером которого выступил ее сын Эдоардо Понти.

Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.
Фото Global Look Press

Общественная деятельность Софи Лорен

В 1990 годах Софи Лорен была послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Турине Софи Лорен несла олимпийский флаг.

В Торонто (Канада) в районе Этобико одна из улиц получила свое название в честь Софи Лорен.

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Почему Софи Лорен попала в тюрьму

В 1982 году Софи Лорен была признана виновной в уклонении от уплаты налогов. Они вместе с супругом незаконно отмывали деньги.

Актриса провела 17 из 30 назначенных дней в итальянской тюрьме. Ее выпустили досрочно за прилежное поведение.

Даже после выхода на свободу разбирательства продолжались, но позже суд простил Софи Лорен и ее мужу финансовые ошибки.

Карло Понти и Софи Лорен.
Фото Global Look Press

Личная жизнь Софи Лорен

Когда Софи Лорен было всего 16 лет, она встретила главного мужчину своей жизни. Им оказался продюсер Карло Понти, который и привел ее в мир кино. Мужчина был намного старше девушки. На момент их знакомства ему уже исполнилось 38. Кроме того, он состоял в браке. Несмотря на это, в 1957 году Лорен и Понти поженились в Мексике. Но из-за того, что Карло не расторгнул предыдущий брак по канонам католической церкви, Ватикан не признал их союз с Софи. Поэтому в 1963 году брак молодой актрисы и продюсера был аннулирован.

Понти пришлось стать гражданином Франции. Так в 1965-м французский суд расторг его предыдущий брак, и через год они с Лорен смогли официально расписаться.

Секс-символ Италии долгое время не могла родить ребенка. У нее было несколько выкидышей, а врачи уверяли, что актриса никогда не сможет стать матерью. Однако после длительного лечения в 34 года она родила сына Карло, а в 38 у нее появился второй мальчик — Эдоардо. При этом, чтобы выносить первого ребенка, Софи пришлось почти все девять месяцев пролежать в кровати и забросить работу. Первый ее сын стал дирижером, а второй — известным режиссером.

В 2007 году Карло Понти в возрасте 95 лет умер после продолжительной болезни легких. Вместе с ним актриса прожила счастливые 50 лет.

Софи Лорен с сыном Карло Понти младшим.
Фото Global Look Press

Фильмография Софи Лорен

Самые известные картины с участием Софи Лорен:

  • «Волшебник поневоле» (1951)

  • «Аида» (1953)

  • «Золото Неаполя» (1954)

  • «Гордость и страсть» (1957)

  • «Черная орхидея» (1958)

  • «Чочара» (1960)

  • «Пять миль до полуночи» (1962)

  • «Вчера, сегодня, завтра» (1963)

  • «Брак по-итальянски» (1964)

  • «Падение Римской империи» (1964)

  • «Графиня из Гонконга» (1966)

  • «Подсолнухи» (1969)

  • «Жена священника» (1971)

  • «Перевал Кассандры» (1976)

  • «Смелость» (1986)

  • «Высокая мода» (1994)

  • «Солнце» (1997)

  • «Девять» (2009)

  • «Человеческий голос» (2013)

  • «Вся жизнь впереди» (2020)

Фото Global Look Press

Награды Софи Лорен

Софи Лорен была удостоена множества наград за свое актерское мастерство и общественную деятельность:

  • Серебряная премия Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль (1961)

  • Призы Венецианского кинофестиваля (1958, 1998, 2002)

  • Призы Московского кинофестиваля (1965, 1997)

  • Призы Берлинского кинофестиваля (1994)

  • Лауреат премии «Оскар» (1962, 1991)

  • Лауреат премии «Золотой глобус» (1964, 1965, 1969, 1971, 1977)

  • Лауреат премии BAFTA (1961)

  • Лауреат премии «Сезар» (1991)

  • Лауреат национальной премии имени Витторио Де Сики (2001)

  • Обладательница звезды на голливудской «Аллее славы» (1994, № 2000)

  • Кавалер французского ордена Почетного легиона (1991)

  • Кавалер Большого креста ордена за заслуги перед Итальянской Республикой (1996)

  • Обладательница специальных премий председателя Совета министров Италии (1998, 1999)

  • Почетный гражданин города Поццуоли (2005)

  • Возведена в достоинство Великого офицера сан-маринского ордена Святой Агаты (2012)

Звезда Софи Лорен в Голливуде.
Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Софи Лорен

Согласно данным сайта Rich-list.ru, состояние итальянской актрисы оценивается в 150 миллионов долларов (примерно 13,6 миллиарда рублей).

Актриса занимает первое место в списке самых богатых актеров из Италии (вместе с Вероникой Ларио), также она располагается на 103-м месте в списке самых богатых людей из Италии и на 24-м месте в списке самых богатых актеров мира.

У актрисы имеется дорогостоящая коллекция произведений искусства, в которой представлены работы Пабло Пикассо, Огюста Ренуара, Сальвадора Дали и других.

Соцсети Софи Лорен

  • Facebook* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
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