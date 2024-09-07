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Обвиняемый в изнасиловании канадский хоккеист завершил карьеру в 24 года

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Бывший нападающий «Оттавы» Алекс Форментон завершил карьеру в 24 года, сообщает CBC со ссылкой на протокол суда. Его последним клубом был швейцарский «Амбри-Пиотта».

Хоккеист стал одним из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады в 2018 году. Он и еще четыре спортсмена той команды обвиняются в изнасиловании.

Как сказано в документах, Форментон теперь живет в Барри. Он завершил карьеру хоккеиста и теперь работает полный день на стройке. Таким образом, он проходит «постоянное обучение по эксплуатации тяжелого оборудования, а также административным аспектам своей новой профессии». Отмечается, что работой на стройке Форментон хочет оплачивать услуги адвоката.

Хоккеисты молодежной сборной Канады на&nbsp;МЧМ-2018. Самый громкий секс-скандал в истории канадского хоккея. Под подозрением сразу несколько игроков НХЛ

ХК Оттава Сенаторз
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