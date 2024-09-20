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Судейство

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«Гениально!» Карпин с сарказмом отреагировал на решение ЭСК, «Ростов» — рэпом о судействе

«Ростов» записал рэп про судейство в матче с «Краснодаром»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Оригинальный подход.

В чем дело?

«Ростов» в социальных сетях опубликовал рэп-композицию о судействе под названием «Как понять трактовки». Выход песни приурочили к решению ЭСК по матчу 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0 в пользу «быков»). В клубе добавили, что если болельщикам понравится такой формат, то «Ростов» даже запишет альбом. Трек сделан при помощи нейросетей.

«Вмешался ВАР: смотреть движение рукой, но в прошлый раз момент был совсем другой. Игрок «Краснодара» пытался избежать контакта — когда уже трактовки будут разбирать по факту?» — такие строчки содержит трек «Ростова».

Что возмутило южан?

У ростовчан было две претензии к решениям арбитра Казарцева по итогам матча с «Краснодаром». Первая — отмененный на 12-й минуте пенальти в ворота «быков». Изначально рефери указал на 11-метровую отметку, после того как мяч попал в руку защитника «быков» Диего Косты, когда тот находился внутри штрафной, но после судья изменил решение.

Вторая претензия южан — незасчитанный на 29-й минуте гол бразильского нападающего Роналдо. Забитый мяч отменили из-за фола в атаке, совершенного защитником «Ростова» Ваханией.

Отмена 11-метрового удара так возмутила «Ростов», что главный тренер желто-синих Валерий Карпин реанимировал свой Telegram-канал, в котором до этого сделал всего один пост в 2024 году.

«Вопрос! Почему ВАР позвал судью на просмотр пенальти? Варианты:

1. Рука прижата к телу?

2. Мяч не попал в локоть?

3. Не было движения рукой?

4. Пункты 1, 2, 3 — все было?! Очень интересен ответ ЭСК", — написал тренер «Ростова» и сборной России.

Казымджан Караташ нарушает процедуру вбрасывания мяча в&nbsp;матче &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;. «Ростов» — «Оренбург»: пенальти в ворота ростовчан назначен ошибочно. У Карпина снова повод жаловаться на судейство

Что решила ЭСК?

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала все решения Василия Казарцева в матче «Ростов» — «Краснодар». По поводу отмененного пенальти в ЭСК заявили, что рука Косты находилась в естественном положении и защитник не имел физической возможности ее убрать. По второму эпизоду ЭСК также подтвердил правоту рефери, так как Вахания при помощи толчка соперника улучшил свое положение в атаке.

Валерий Карпин в своем Telegram-канале отреагировал коротко: «Гениально». И добавил целую пачку смеющихся эмодзи:

Эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров после матча объяснял, что пенальти отменен правильно: «Вердикт был сразу очевидно неверным, так как мяч попал Диего Косте в левую руку, находившуюся в естественном положении, прижатую к телу и его площадь никак не увеличившую».

Матч «Краснодар» — «Ростов» состоялся 14 сентября, хозяева победили 2:0. Дублем отличился полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
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