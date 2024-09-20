«Гениально!» Карпин с сарказмом отреагировал на решение ЭСК, «Ростов» — рэпом о судействе
В чем дело?
«Ростов» в социальных сетях опубликовал рэп-композицию о судействе под названием «Как понять трактовки». Выход песни приурочили к решению ЭСК по матчу 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0 в пользу «быков»). В клубе добавили, что если болельщикам понравится такой формат, то «Ростов» даже запишет альбом. Трек сделан при помощи нейросетей.
«Вмешался ВАР: смотреть движение рукой, но в прошлый раз момент был совсем другой. Игрок «Краснодара» пытался избежать контакта — когда уже трактовки будут разбирать по факту?» — такие строчки содержит трек «Ростова».
Что возмутило южан?
У ростовчан было две претензии к решениям арбитра Казарцева по итогам матча с «Краснодаром». Первая — отмененный на 12-й минуте пенальти в ворота «быков». Изначально рефери указал на 11-метровую отметку, после того как мяч попал в руку защитника «быков» Диего Косты, когда тот находился внутри штрафной, но после судья изменил решение.
Вторая претензия южан — незасчитанный на 29-й минуте гол бразильского нападающего Роналдо. Забитый мяч отменили из-за фола в атаке, совершенного защитником «Ростова» Ваханией.
Отмена 11-метрового удара так возмутила «Ростов», что главный тренер желто-синих Валерий Карпин реанимировал свой Telegram-канал, в котором до этого сделал всего один пост в 2024 году.
«Вопрос! Почему ВАР позвал судью на просмотр пенальти? Варианты:
1. Рука прижата к телу?
2. Мяч не попал в локоть?
3. Не было движения рукой?
4. Пункты 1, 2, 3 — все было?! Очень интересен ответ ЭСК", — написал тренер «Ростова» и сборной России.
Что решила ЭСК?
Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала все решения Василия Казарцева в матче «Ростов» — «Краснодар». По поводу отмененного пенальти в ЭСК заявили, что рука Косты находилась в естественном положении и защитник не имел физической возможности ее убрать. По второму эпизоду ЭСК также подтвердил правоту рефери, так как Вахания при помощи толчка соперника улучшил свое положение в атаке.
Валерий Карпин в своем Telegram-канале отреагировал коротко: «Гениально». И добавил целую пачку смеющихся эмодзи:
Эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров после матча объяснял, что пенальти отменен правильно: «Вердикт был сразу очевидно неверным, так как мяч попал Диего Косте в левую руку, находившуюся в естественном положении, прижатую к телу и его площадь никак не увеличившую».
Матч «Краснодар» — «Ростов» состоялся 14 сентября, хозяева победили 2:0. Дублем отличился полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1