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Повтор финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ» вошел в топ-10 самых популярных хоккейных трансляций 2020 года

12:45
2011 год. Артемий Панарин и Владимир Тарасенко. Фото Reuters Повтор финального матча МЧМ-2011 Канада — Россия вошел в топ-10 самых популярных хоккейных трансляций 2020 года. Фото "СЭ"
2011 год. Артемий Панарин и Владимир Тарасенко. Фото Reuters
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Повтор финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею-2011 Канада — Россия, показанный 5 января на канале «Матч ТВ», вошел в топ-10 самых популярных хоккейных трансляций 2020 года. Согласно данным Mediascope, ее аудитория составила чуть больше 886 тысяч человек — это 8-е место в списке.

Напомним, что параллельно на Первом канале шла прямая трансляция финала МЧМ-2020 с той же афишей — Канада против России. «Матч ТВ» же решил показать повтор игры 2011 года, в котором российская команда одержала победу со счетом 5:3.

(Дмитрий Гирин)

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Повтор финального матча МЧМ-2011 Канада — Россия вошел в топ-10 самых популярных хоккейных трансляций 2020 года. Фото "СЭ"
Повтор финального матча МЧМ-2011 Канада — Россия вошел в топ-10 самых популярных хоккейных трансляций 2020 года. Фото «СЭ»

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