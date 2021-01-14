Ларионов рассказал, какой хоккей пытался привить молодежке на МЧМ-2021

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на критику в свой адрес о нехватке тренерского опыта перед МЧМ-2021.

«Это имеет право быть, потому что мы говорим о турнире, который имеет колоссальное значение для хоккея и наших болельщиков. С другой стороны говорить, что не было опыта, я бы не стал. К сожалению, в этом году, когда имеешь такие условия в пандемию, отменялись турниры, на которых можно было посмотреть игроков, нюансы по составам.

Самое простое — играть от обороны. Не надо рисковать, можно закрыться как чехи и ждать свой шанс. Наш хоккей располагает на то, что ты должен атаковать. Это дает зрелищность, интерес, развитие игры. В этом плане я не пытался привить что-то новое, я пытался привить то, что мы должны играть в тот хоккей, который приносит удовольствие и игрокам, и зрителям", — сказал Ларионов в эфире телеканала «Россия-24».

Победителем МЧМ-2021 стала сборная США, которая в финале обыграла Канаду (2:0). В матче за третье место россияне уступили Финляндии (1:4).