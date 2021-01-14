Анализируем телевизионные рейтинги прошлого года

Хоккейный МЧМ — главное новогоднее развлечение

Компания Mediascope опубликовала последние данные по телевизионным рейтингам за прошедший год — можно оценить, какие спортивные трансляции пользовались наибольшим вниманием у аудитории.

Сразу нужно уточнить, что речь идет о классическом телевидении, которое смотрят с помощью классического телевизора. Не учитываются те, кто включает спортивные трансляции с помощью браузера на ноутбуке, с помощью планшетов и смартфонов, а также через мобильные приложения. Подавляющее большинство читающих этот текст регулярно пользуются этими способами потребления контента. Что, конечно, делает анализ неполным. Довольно жестко по этому поводу в начале декабря в интервью РБК высказался генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Анализировать аудиторию на основании этих данных так же опасно, как летчику пилотировать самолет по сломанным приборам», — в частности, сказал он.

Однако именно Mediascope Роскомнадзор утвердил как единого измерителя телеаудитории в 2019 году, заключив с компанией контракт на три года. Кроме того, не стоит недооценивать или как-то уничижительно отзываться о тех, кто смотрит трансляции с помощью классического ТВ, — в конце концов, это значительная часть населения России. И, наконец, какой-то единой системы измерения с корректными данными, учитывающей все платформы, все равно пока нет.

В данном случае в качестве главного оценивающего параметра мы взяли не рейтинг и не доли, которые непонятны и мало что говорят обычному человеку, а аудиторию, то есть количество зрителей, которое, по данным Mediascope, посмотрело ту или иную трансляцию. Речь идет о жителях населенных пунктов с населением свыше 100 тысяч человек и в возрасте 4+.

Ниже — десятка самых популярных спортивных трансляций за минувший год.

Самые популярные спортивные трансляции. Фото «СЭ»

А если бы не пандемия...

Понятно, что 2020 год был особенным для спорта из-за пандемии и связанных с ней локдаунов и карантинных ограничений. Многие значимые турниры, такие как чемпионат Европы по футболу, чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по фигурному катанию, наконец, летняя Олимпиада, были отменены или перенесены. Это оказало влияние на формирование топ-10 трансляций.

Наверняка в десятке лидеров были бы матчи сборных России по футболу и хоккею на чемпионатах Европы и мира соответственно. Например, в 2019-м четвертьфинал Россия — США на хоккейном ЧМ на Первом канале получил рейтинг 6,6% (к сожалению, данные по аудитории есть только за минувший год) и долю 26,8%. Самая популярная трансляция 2020-го — финал МЧМ Россия — Канада на том же Первом канале имеет рейтинг 5,9% и долю 20,9%. Поясним, что это значит. Рейтинг — процент зрителей от общего числа людей из исследуемой аудитории, у которых есть телевизоры. Доля — процент зрителей от общего числа людей из этой аудитории, которые смотрели телевизор в момент данного события.

Или, скажем, трансляция женской произвольной программы на ЧМ-2019 по фигурному катанию на Первом канале, шедшая днем по московскому времени, да еще и в пятницу — будний день, — получила рейтинг 2,5% и долю 15,1%. Впрочем, в 2020 году чемпионат мира должен был пройти в Монреале — большинство эфиров было бы ночью по Москве, что, вероятно, ограничило бы аудиторию.

В любом случае самые смотрибельные виды спорта на нашем ТВ — это фигурное катание и биатлон. Что, конечно, не является новостью — данной тенденции уже несколько лет.

Немного не дотянула до топ-10 трансляция боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, шедшая на канале РЕН ТВ, — у нее 2,05 миллиона зрителей. Это, разумеется, первое место за неделю. Позади осталось даже фигурное катание — в эти же дни был этап Кубка России. Но понятно, что реальное число смотревших бой Хабиба куда больше — есть UFC TV с подпиской за не очень большие деньги, и немалое количество людей следят за боями там через планшеты и смартфоны.

У фигурного катания — самая преданная аудитория

Да, первые три места в топ-10 занимают хоккейные трансляции: полуфинал и финал МЧМ-2020 и четвертьфинал МЧМ-2021 (данных по России за неделю с 4 по 10 января, когда был сыгран четвертьфинал с Канадой, пока нет, но, например, по Москве его нет в первой десятке, что, видимо, связано с временем начала матча). Однако в плане плотности результатов фигурное катание и биатлон впереди.

Самые популярные трансляции фигурного катания. Фото «СЭ»

Как видим, четыре самых популярных репортажа пробили отметку в два миллиона зрителей. А топ-10 заканчивается на трансляции с аудиторией более чем в полтора миллиона человек. Схожая картина и в биатлоне.

Самые популярные трансляции биатлона. Фото «СЭ»

Первая десятка заканчивается репортажем с более чем 1,3 миллиона зрителей, да еще и не на Первом канале, а на более скромном в плане охвата нишевом «Матч ТВ». Да, первые шесть мест — это трансляции чемпионата мира как раз на Первом. Но дальше идут рядовые гонки Кубка мира, а аудитория все равно более чем солидная. Обычно именно биатлон — это самая популярная трансляция в спортивном сегменте за рядовую неделю, на которой нет каких-то больших событий. Например, на неделе с 27 января по 2 февраля лидерами рейтинга стали две гонки с чемпионата мира среди юниоров, оставившие далеко позади футбольный «Кубок Матч Премьер».

Самые популярные трансляции хоккея. Фото «СЭ»

Что касается хоккея, то тут разрывы куда больше. Хотя, если бы состоялся чемпионат мира, то, повторю, картина была бы несколько иной — как в общем топ-10, так и конкретно в хоккейном сегменте.

Но следует отметить один важный момент. Не секрет, что «большой» хоккей, а именно чемпионаты мира, как взрослые, так и молодежные, смотрит аудитория, которая в «мирное» время за ним особенно не следит. Включается паттерн «наши против не наших». Лично у меня есть вполне релевантная выборка из родственников преимущественно старшего поколения, которая не смотрит КХЛ и даже не знает, кто там чемпион, но они обязательно включат и посмотрят финал МЧМ с участием наших или условные Россия — США на взрослом ЧМ, пусть даже знают всего пару человек из состава (одним из них совершенно точно будет Овечкин). И все то же самое можно сказать и про футбол, но о нем чуть ниже.

Что касается фигурного катания и биатлона, то там ядро постоянной аудитории куда больше. Например, в этом сезоне в фигурном катании нет международных стартов и нет того самого паттерна «наши против не наших». Но при этом даже трансляции этапов Кубка России собирают у экранов немногим меньше, чем репортажи с чемпионата Европы.

Биатлон все еще круче лыж

Примерно та же картина и в биатлоне. Да, словосочетание «чемпионат мира» и эфиры на Первом канале привлекли дополнительную аудиторию. Но биатлонное зрительское ядро стабильно и его не сильно смущает даже то, что российские спортсмены на протяжении без малого полусотни гонок не могли попасть в тройку призеров. Более того, в этом сезоне до минувшего уик-энда, который не отражен в рейтингах, они только раз заехали в топ-10. Но это в общем и целом не отпугивало публику.

Например, в 2018 году самая популярная гонка на этапе в Хохфильцене — мужская эстафета — получила 16 декабря рейтинг 2,6% и долю 9,1%. Сейчас самая популярная гонка на том же этапе в те же сроки — 13 декабря, и это снова мужская эстафета — собрала рейтинг 1,9% при доле 7,1%. Определенное падение есть, но оно не так значительно, как могло бы быть. И к тому же это абсолютные величины. Среди спортивных трансляций биатлон сохраняет свои позиции.

И пока все еще популярнее лыж. Хотя как раз в лыжных гонках в плане результатов у нас все замечательно, а Александр Большунов и вовсе разрывает всех соперников. Так, самая популярная трансляция — гонка преследования на этапе Кубка мира 23 февраля на Первом канале. В тот день, когда шел собравший отличную аудиторию биатлон, люди, оставшись у экранов, заодно посмотрели и лыжи (1,81 миллиона человек). Но это скорее исключение.

Например, финал «Тур де Ски» — 2020, завершившийся эпической победой Большунова, посмотрели 5 января на Первом канале чуть более миллиона человек. В этот Новый год лыжи вроде бы неплохо представлены в топ-10 за неделю с 28 декабря по 3 января, но самая популярная трансляция собрала на «Матч ТВ» 680 тысяч зрителей — это был масс-старт на «Тур де Ски» 2 января. Обычные же гонки на этапах Кубка мира особой популярностью не пользуются. Может, все же пора запустить «Лыжи с Дмитрием Губерниевым» и сопутствующими «трусиками»?

В футболе главные — сборная, «Спартак» и «Зенит»

А теперь к футболу. Там правит сборная России, которая, как уже было сказано, собирает у экранов даже тех, кто футболом не особенно интересуется. В топ-10 самых популярных футбольных трансляций — шесть игр национальной команды, а планку в миллион зрителей не пробил только товарищеский матч с Молдавией, который показывал «Матч ТВ». Статус игры не важен — пятое место в списке занял товарняк со Швецией. Можно только гадать, сколько людей собрали бы у экрана матчи сборной России на чемпионате Европы.

Самые популярные футбольные трансляции. Фото «СЭ»

В эту парадигму ложатся и матчи российских клубов в еврокубках. Два из них вошли в топ-10 футбольных трансляций, еще несколько расположились рядом. Что характерно, все — в первом круге на групповом этапе. Игры второго круга были уже не так популярны — миллион зрителей не собрала ни одна встреча. Наибольший показатель у матча «Краснодара» и «Ренна» — чуть более 979 тысяч. Да и то он уступил трем биатлонным трансляциям. При этом гостевые игры «Локомотива» с «Атлетико» и «Баварией» вообще не попали в топ-10 на неделе, а встреча «Брюгге» — «Зенит» эту самую десятку замкнула.

Видимо, все дело в результатах. Многочисленные поражения отпугнули нейтральную публику, оставив у экранов только реальных болельщиков.

Показательно и то, что в топ-10 футбольных трансляций два матча между «Спартаком» и «Зенитом». Именно эти два клуба привлекают наибольшую аудиторию.

Самые популярные футбольные трансляции РПЛ. Фото «СЭ»

Если же брать международный футбол, то отличные результаты показала доигровка Лиги чемпионов в формате «финала восьми». А памятный матч «Барселоны» и «Баварии» сопоставим по аудитории с дерби ЦСКА — «Спартак».

Самые популярные футбольные трансляции без участия российских клубов. Фото «СЭ»

С другой стороны, трансляция матча чемпионата России «Ахмат» — «Ростов» 29 февраля на «Матч ТВ» собрала 797 тысяч зрителей. Больше, чем игра «Реал» — «Манчестер Сити» тремя днями ранее. Да, то был первый тур после зимнего перерыва, народ соскучился по российскому футболу, но тем не менее. Кстати, примерно такие же цифры на той неделе были у чемпионата Европы по биатлону — турнира, где выступают вторые, а то и третьи составы.

И еще один пример из той же серии. 17 октября матч «Интер» — «Милан» собрал на «Матч ТВ» аудиторию 440 тысяч человек. Что весьма неплохо для игры европейского чемпионата, да еще серии А. Однако встречу «Ротор» — «Тамбов» (!) на следующий день посмотрело 345 тысяч человек.

Наконец, несколько фактов о той паре месяцев весной, когда мировой спорт был поставлен на паузу. Действительно, в первую неделю после того, как все встало, самой популярной программой в спортивном сегменте стала «Чик-зарядка» на канале «Карусель», собравшая у экранов 297 тысяч зрителей. Но больше такого же успеха программа не имела.

Единственный «живой» турнир — чемпионат Белоруссии по футболу — не интересовал вообще никого. Трансляции за все время лишь раз попали в топ-10 за неделю, да и то в конце. А самой популярной передачей стал повтор матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия 2 апреля — 465 тысяч зрителей.

Для сравнения, трансляция матча чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Шальке» 16 мая — первая игра после возвращения большого футбола — собрал у экранов 261 тысячу человек. Самой же популярным матчем бундеслиги стала встреча «Боруссии» Д и «Баварии» 26 мая — 424 тысячи зрителей.