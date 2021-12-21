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Оргкомитет МЧМ-2022 подтвердил перенос товарищеского матча Россия — Канада на 24 декабря

04:15
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Товарищеский матч между сборными России и Канады перед МЧМ-2022 перенесен, сообщает оргкомитет турнира.

Встреча пройдет не 23 декабря, как изначально планировалось, а на день позже. Матч пройдет 24 декабря в Эдмонтоне и начнется в 3:00 мск.

Молодежный турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Сборная России сыграет в группе В вместе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии. Первую игру на турнире подопечные Сергея Зубова проведут в понедельник, 27 декабря, со шведской сборной.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде