Товарищеский матч между сборными России и Канады перед МЧМ-2022 перенесен, сообщает оргкомитет турнира.

Встреча пройдет не 23 декабря, как изначально планировалось, а на день позже. Матч пройдет 24 декабря в Эдмонтоне и начнется в 3:00 мск.

Молодежный турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Сборная России сыграет в группе В вместе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии. Первую игру на турнире подопечные Сергея Зубова проведут в понедельник, 27 декабря, со шведской сборной.