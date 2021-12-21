Два российских арбитра будут работать на матчах молодежного чемпионата мира
22:59
ИИХФ объявила состав арбитров на ближайший молодежный чемпионат мира, сообщает пресс-служба КХЛ.
Главный арбитр Сергей Юдаков и линейный арбитр Роман Славиковский будут работать на МЧМ-2022, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января 2022 года.
В текущем сезоне Юдаков работал на 35 матчах КХЛ, а также матчах олимпийской квалификации в Осло, Славиковский работал на 17 матчах КХЛ. Весной 2021 года арбитры работали на юниорском чемпионате мира по хоккею.
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде
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