Два российских арбитра будут работать на матчах молодежного чемпионата мира

ИИХФ объявила состав арбитров на ближайший молодежный чемпионат мира, сообщает пресс-служба КХЛ.

Главный арбитр Сергей Юдаков и линейный арбитр Роман Славиковский будут работать на МЧМ-2022, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января 2022 года.

В текущем сезоне Юдаков работал на 35 матчах КХЛ, а также матчах олимпийской квалификации в Осло, Славиковский работал на 17 матчах КХЛ. Весной 2021 года арбитры работали на юниорском чемпионате мира по хоккею.