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Два российских арбитра будут работать на матчах молодежного чемпионата мира

22:59
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ИИХФ объявила состав арбитров на ближайший молодежный чемпионат мира, сообщает пресс-служба КХЛ.

Главный арбитр Сергей Юдаков и линейный арбитр Роман Славиковский будут работать на МЧМ-2022, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января 2022 года.

В текущем сезоне Юдаков работал на 35 матчах КХЛ, а также матчах олимпийской квалификации в Осло, Славиковский работал на 17 матчах КХЛ. Весной 2021 года арбитры работали на юниорском чемпионате мира по хоккею.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/21/494879.html

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде