Николишин назвал причины поражения сборной России в матче со Швецией на МЧМ

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин высказался о поражении молодежной сборной России от Швеции (3:6) в стартовом матче группового турнира чемпионата мира 2022 года.

«Пока рано делать выводы. Дисциплина? Очень двояко. Когда въехали в Грудинина, за него поехали заступаться. Это игровой момент. Когда едешь разбираться с человеком, ты получаешь две минуты. Наш игрок осознанно пошел на удаление. Зачем? Мне это непонятно.

Когда оставались «5 на 3» — технический брак. Зачем Хуснутдинов сует клюшку в ноги? Здесь надо говорить не о дисциплине, а о том, что шведы были быстрее нас. Не успевали и фолили.

Аскаров? Какие к нему вопросы? Посмотрите, какие голы он получил. Первый гол — не убрали игрока с пятака. Где защитники? Почему дают закрывать вратаря? Второй гол — человек убежал один на один. Здесь момент, где он мог выручить, но разберет с тренером. Третий гол — опять не расчистили пятак. А в скольких моментах он выручил, никто не запомнил. У меня большие вопросы к игре в обороне. Из зоны выйти не можем, точную передачу в клюшку не можем отдать", — приводит слова Николишина «Чемпионат».

В следующем матче сборная России сыграет с командой Швейцарии в ночь с 27 на 28 декабря.