Фетисов назвал поражение России от Швеции на МЧМ проверкой характера для тренеров и игроков

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение молодежной сборной России от Швеции (3:6) в стартовом матче группового турнира чемпионата мира 2022 года в Канаде.

«Первая игра всегда такая нервозная. Неприятная история. Могли сыграть лучше, но подвело отсутствие дисциплины. Это поражение может быть хорошим уроком. Уже сегодня вторая игра. Но такое поражение — неприятный момент. Первым матчем никакой турнир выиграть нельзя. В прошлом году мы на старте обыграли американцев, а в итоге ничего не вышло. У нас, конечно, пресса может выиграть любой турнир на старте, но на деле все сложнее. В любом случае поражение на старте — нехорошо для молодых игроков. Надеюсь, тренеры учтут ошибки первого матча. Я считаю, что сейчас будет проверка характера для тренерского состава и игроков. Нужно собрать команду. Будем смотреть, что произойдет», — сказал Фетисов «СЭ».

Следующий матч молодежная сборная России проведет против команды Швейцарии в ночь с 27 на 28 декабря. Начало встречи — в 00.30 по московскому времени.