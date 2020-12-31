Нападающий российской молодежки ответил на обвинения шведов в грязной игре

Нападающий молодежной сборной России Марат Хуснутдинов после победы над Швецией (4:3 ОТ) прокомментировал обвинения форварда соперника Александра Хольца в грязной игре.

— У нас все ребята стараются играть в чистый хоккей. Акцента на грязную игру нет, — подчеркнул Хуснутдинов. (Артур Хайруллин)

Лидер сборной Швеции назвал грязной игру российских хоккеистов