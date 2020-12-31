Лидер сборной Швеции назвал грязной игру российских хоккеистов
Форвард сборной Швеции Александр Хольц в матче группового турнира МЧМ-2021 раскритиковал игру хоккеистов сборной России (3:4 ОТ).
«Мы здорово играем в атаке, надо забивать голы в большинстве. Я думаю, мы более мастеровитая команда.
У россиян много удалений во втором периоде, они играют грязновато. Должны были дать дисциплинарный штраф и нам пять минут большинства», — сказал Хольц TSN в перерыве матча.
После этого матча Россия с 8 очками занимает первое место в группе B и не опустится ниже второго места. Швеция с 7 очками — на второй строчке.
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