МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Нападающий молодежной сборной России Юров: «Сегодня сыграли дисциплинированно, и это дало результат»

06:12

Нападающий молодежной сборной России Данила Юров, забросивший одну из шайб матча молодежного чемпионата мира против Швейцарии (4:2), отметил, что команда сыграла дисциплинировано.

Также он добавил, что не думает о драфте НХЛ.

«Тренеры говорил, что нужно убрать ненужные удаления, которые вчера нам сломали игру, — цитирует Юрова сайт ФХР. — Мы и сами понимали это. Сегодня сыграли дисциплинированно, и это дало результат.

Думаю ли о драфте? Это сейчас отошло на второй план. Сейчас главное — выиграть золото. Я не сторонник того, чтобы оценивать свою игру. Это дело тренеров, а я стараюсь помогать команде всем, чем могу".

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/87487/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Великий матч Федорова: 25 лет назад он забил пять голов «Вашингтону» и установил суперрекорд НХЛ
Стихийный мемориал возник на месте гибели националиста Просвирнина
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде