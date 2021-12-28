Нападающий молодежной сборной России Юров: «Сегодня сыграли дисциплинированно, и это дало результат»

Нападающий молодежной сборной России Данила Юров, забросивший одну из шайб матча молодежного чемпионата мира против Швейцарии (4:2), отметил, что команда сыграла дисциплинировано.

Также он добавил, что не думает о драфте НХЛ.

«Тренеры говорил, что нужно убрать ненужные удаления, которые вчера нам сломали игру, — цитирует Юрова сайт ФХР. — Мы и сами понимали это. Сегодня сыграли дисциплинированно, и это дало результат.

Думаю ли о драфте? Это сейчас отошло на второй план. Сейчас главное — выиграть золото. Я не сторонник того, чтобы оценивать свою игру. Это дело тренеров, а я стараюсь помогать команде всем, чем могу".