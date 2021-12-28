МЧМ по хоккею 2022
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Сборная Германии в овертайме обыграла Чехию в матче МЧМ-2022

05:32

Молодежная сборная Германии в матче группового этапа МЧМ-2022 обыграла в овертайме Чехию со счетом 2:1.

В основное время на шайбу Александра Бланка чехи ответили точным броском Яна Мысака. В овертайме Бланк забросил победную шайбу.

После этого матча Германия с 2 очками занимает третье место в группе A, Чехия с одним очком — на четвертой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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