Сборная Германии в овертайме обыграла Чехию в матче МЧМ-2022

Молодежная сборная Германии в матче группового этапа МЧМ-2022 обыграла в овертайме Чехию со счетом 2:1.

В основное время на шайбу Александра Бланка чехи ответили точным броском Яна Мысака. В овертайме Бланк забросил победную шайбу.

После этого матча Германия с 2 очками занимает третье место в группе A, Чехия с одним очком — на четвертой строчке.