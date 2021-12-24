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«Он говорит о хоккее даже в отеле». Нападающий молодежной сборной Канады оценил игру партнера

06:34

Нападающий молодежной сборной Канады Мэйсон Мактавиш прокомментировал игру партнера по команде, форварда Кента Джонсона после победы над Россией (6:4) в контрольном матче перед МЧМ-2022.

«Он любит хоккей, живет и дышит им. Кент говорит о хоккее даже тогда, когда мы возвращаемся в отель. Одно из его главных качеств — умение открываться в чужой зоне и находить пространство», — рассказал Мактавиш после матча.

Молодежный чемпионат мира пройдет 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке.

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Артур Хайруллин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде