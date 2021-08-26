Молодежная сборная России обыграла шведов на Турнире четырех наций
22:48
Молодежная сборная России по хоккею с победы стартовала на Турнире четырех наций.
В стартовой игре соревнований россиянине обыграли шведов — 4:1.
В другом матче турнира чехи разгромили финнов — 3:0.
Свою следующую игру россияне проведут в пятницу против финнов.
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