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МЧМ по хоккею 2021
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Молодежная сборная России обыграла шведов на Турнире четырех наций

22:48
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Молодежная сборная России по хоккею с победы стартовала на Турнире четырех наций.

В стартовой игре соревнований россиянине обыграли шведов — 4:1.

В другом матче турнира чехи разгромили финнов — 3:0.

Свою следующую игру россияне проведут в пятницу против финнов.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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