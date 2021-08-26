Молодежная сборная России обыграла шведов на Турнире четырех наций

Молодежная сборная России по хоккею с победы стартовала на Турнире четырех наций.

В стартовой игре соревнований россиянине обыграли шведов — 4:1.

В другом матче турнира чехи разгромили финнов — 3:0.

Свою следующую игру россияне проведут в пятницу против финнов.