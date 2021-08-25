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Стал известен состав молодежной сборной России на Турнир четырех наций

12:22
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Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом команды на Турнир четырех наций.

Соревнования среди игроков не старше 20 лет пройдут с 26 по 28 августа в Годонине (Чехия).

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин («Динамо»), Захар Виноградов («Буран»).

Защитники: Егор Cавиков («Спартак»), Михаил Березовский, Никита Смирнов (оба — СКА), Семён Буйван («Трактор»), Даниил Кузьмин (ЦСКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Максим Федотов («Торпедо»).

Нападающие: Данил Авершин, Василий Пономарёв (оба — «Спартак»), Семён Демидов («Витязь»), Иван Дидковский («Динамо»), Никита Дишковский, Илья Иванцов, Даниил Лазутин (все — СКА), Дмитрий Зуган (ЦСКА), Кирилл Кадышев («Трактор»), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Овчинников («Сибирь»), Павел Тютнев («Локомотив»).

25 августа сборная России U20 отправится в Чехию. В рамках турнира российская команда проведет три матча — со сборными Швеции, Финляндии и Чехии.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/82034/

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Сергей Ревенко все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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