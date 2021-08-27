Молодежная сборная России всухую уступила Финляндии на Турнире четырех наций
18:03
Молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) всухую уступили Финляндии на Турнире четырех наций. Российская команда проиграла со счетом 0:3.
Накануне российская молодежка победила команду Швеции со счетом 4:1.
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