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МЧМ по хоккею 2021
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Молодежная сборная России всухую уступила Финляндии на Турнире четырех наций

18:03
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Молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) всухую уступили Финляндии на Турнире четырех наций. Российская команда проиграла со счетом 0:3.

Накануне российская молодежка победила команду Швеции со счетом 4:1.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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