Николай Валуев назвал логичной отмену МЧМ-2022

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал отмену хоккейного МЧМ-2022 из-за коронавируса.

«Если огромное количество спортсменов заболели, то отмена молодёжного чемпионата мира логична», — приводит «Чемпионат» слова Валуева.

МЧМ-2022 должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада), но по ходу турнира он был отменен из-за ряда положительных тестов на коронавирус в нескольких национальных командах. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести турнир летом 2022 года в Канаде.