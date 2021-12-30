Николай Валуев назвал логичной отмену МЧМ-2022
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал отмену хоккейного МЧМ-2022 из-за коронавируса.
«Если огромное количество спортсменов заболели, то отмена молодёжного чемпионата мира логична», — приводит «Чемпионат» слова Валуева.
МЧМ-2022 должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада), но по ходу турнира он был отменен из-за ряда положительных тестов на коронавирус в нескольких национальных командах. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести турнир летом 2022 года в Канаде.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4561699-nikolaj-valuev-vyskazalsya-ob-otmene-mchm-2022.html
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