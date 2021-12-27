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Жамнов — о Мичкове: «В матче против шведов он был настоящим лидером нашей сборной!»

14:52
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в разговоре с «СЭ» оценил игру Матвея Мичкова в матче против Швеции (3:6) в стартовом матче группового турнира чемпионата мира 2022 года в Канаде.

27&nbsp;декабря. МЧМ-2022. Россия&nbsp;&mdash; Швеция&nbsp;&mdash; 3:6. 17-летний Матвей Мичков проводит силовой прием на&nbsp;защитнике шведов. Мичкова нужно брать на Олимпиаду. Пока он — луч света в российской молодежке

«Он большой молодец, выделялся вчера. Смело играл, лез на ворота, ни чуть не боялся соперника. У него есть множество хороших качеств, он может создать момент даже из-за ворот. Не боится бросать с любых позиций, это большой плюс. Вчера был настоящим лидером нашей сборной! Его абсолютно по делу признали лучшим в нашем составе. Отлично играет, нужно продолжать в том же духе», — сказал Жамнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Мичков в матче со шведами отметился двумя заброшенными шайбами и был признан лучшим игроком в составе российской команды.

Следующий матч молодежная сборная России проведет против команды Швейцарии в ночь с 27 на 28 декабря. Начало встречи — в 00.30 по московскому времени.

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде