Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в разговоре с «СЭ» оценил игру Матвея Мичкова в матче против Швеции (3:6) в стартовом матче группового турнира чемпионата мира 2022 года в Канаде.

«Он большой молодец, выделялся вчера. Смело играл, лез на ворота, ни чуть не боялся соперника. У него есть множество хороших качеств, он может создать момент даже из-за ворот. Не боится бросать с любых позиций, это большой плюс. Вчера был настоящим лидером нашей сборной! Его абсолютно по делу признали лучшим в нашем составе. Отлично играет, нужно продолжать в том же духе», — сказал Жамнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Мичков в матче со шведами отметился двумя заброшенными шайбами и был признан лучшим игроком в составе российской команды.

Следующий матч молодежная сборная России проведет против команды Швейцарии в ночь с 27 на 28 декабря. Начало встречи — в 00.30 по московскому времени.