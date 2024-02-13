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Сегодня, 00:13

ИИХФ продлила отстранение России от международных турниров до конца сезона-2024/25

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

«Совет ИИХФ рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с реинтеграцией национальных и клубных команд России и Белоруссии в соревнования под эгидой ИИХФ. На основе тщательного анализа совет пришел к выводу, что возвращение сборных России и Белоруссии в соревнования ИИХФ пока небезопасно, поэтому эти сборные не примут участия в сезоне-2024/25», — приводит ТАСС текст заявления организации.

В ИИХФ отметили, что продолжат следить за ситуацией и сообщили, что рассмотрят вероятность возвращения сборных и клубов из России и Белоруссии на международные турниры в сезоне-2025/26. Самая поздняя дата рассмотрения этого вопроса — май 2025 года, когда пройдет ежегодный конгресс ИИХФ.

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.

Источник: ТАСС
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