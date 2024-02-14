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Сегодня, 17:49

Капризов: «Нам приходится смотреть по ТВ, как другие парни из НХЛ играют на международных турнирах — это несправедливо»

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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал продление отстранения российских сборных от участия в международных турнирах.

«Нам приходится смотреть по ТВ, как другие парни из НХЛ играют на международных турнирах. Думать, что я, возможно, никогда больше на них не попаду и некоторые из моих российских друзей, возможно, никогда не сыграют... Это просто не выглядит справедливым», — приводит слова Капризова The Athletic.

Во вторник, 13 февраля, Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение сборной России от международных соревнований на сезон-2024/25.

В этом сезоне НХЛ Капризов провел 45 матчей, в которых набрал 49 (20+29) очков.

«Миннесота» находится на 12-й строчке в западной конференции, набрав 53 очка в 52 играх.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
ХК Миннесота Уайлд
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«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 53 34 19 71
2 Каролина 52 30 22 65
3 Филадельфия 54 29 25 64
4 Нью-Джерси 52 27 25 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Вашингтон 52 23 29 54
7 Питтсбург 49 23 26 53
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 32 21 74
2 Флорида 52 33 19 70
3 Тампа-Бэй 54 29 25 63
4 Торонто 51 27 24 62
5 Детройт 52 27 25 60
6 Монреаль 53 22 31 52
7 Баффало 52 23 29 50
8 Оттава 49 22 27 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 33 20 72
2 Колорадо 54 33 21 70
3 Виннипег 50 31 19 67
4 Сент-Луис 52 28 24 58
5 Нэшвилл 53 27 26 56
6 Миннесота 52 24 28 53
7 Аризона 51 23 28 50
8 Чикаго 53 14 39 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 54 36 18 78
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 49 31 18 63
4 Лос-Анджелес 50 24 26 58
5 Калгари 53 25 28 55
6 Сиэтл 53 22 31 54
7 Анахайм 52 18 34 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
Результаты / календарь
30.01
31.01
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18.02
19.02
14.02 03:00
Оттава – Коламбус
 6 : 3
14.02 03:00
Монреаль – Анахайм
 5 : 0
14.02 03:00
Торонто – Сент-Луис
 4 : 1
14.02 03:00
Вашингтон – Колорадо
 3 : 6
14.02 03:00
Баффало – Лос-Анджелес
 7 : 0
14.02 03:00
Бостон – Тампа-Бэй
 2 : 3 Б
14.02 03:30
Айлендерс – Сиэтл
 1 : 2 Б
14.02 04:00
Нэшвилл – Нью-Джерси
 2 : 4
14.02 04:00
Даллас – Каролина
 4 : 2
14.02 04:30
Чикаго – Ванкувер
 2 : 4
14.02 05:00
Эдмонтон – Детройт
 8 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 90
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 54 87
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 77
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 42
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 52 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 34
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

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