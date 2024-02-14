Капризов: «Нам приходится смотреть по ТВ, как другие парни из НХЛ играют на международных турнирах — это несправедливо»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал продление отстранения российских сборных от участия в международных турнирах.

«Нам приходится смотреть по ТВ, как другие парни из НХЛ играют на международных турнирах. Думать, что я, возможно, никогда больше на них не попаду и некоторые из моих российских друзей, возможно, никогда не сыграют... Это просто не выглядит справедливым», — приводит слова Капризова The Athletic.

Во вторник, 13 февраля, Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение сборной России от международных соревнований на сезон-2024/25.

В этом сезоне НХЛ Капризов провел 45 матчей, в которых набрал 49 (20+29) очков.

«Миннесота» находится на 12-й строчке в западной конференции, набрав 53 очка в 52 играх.