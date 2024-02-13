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Сегодня, 15:31

ФХР разочарована решением ИИХФ продлить отстранение России

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Фото Александр Федоров, «СЭ»

ФХР опубликовала заявление о решении ИИХФ продлить отстранение команд России от международных турниров на сезон-2024/25.

Хоккеисты сборной России. Отстранение продолжается. Россия пропустит и следующий международный сезон в хоккее, а Белоруссия — Олимпиаду

ФХР разочарована и считает принятое решение дискриминационным. В федерации отметили, что заседание Совета ИИХФ проходило без участия представителей России.

В ФХР подчеркнули, что аргументы ИИХФ о «безопасности» не могут быть приняты во внимание: «Параллельно с отстранением России и Белоруссии в международных турнирах продолжают участвовать сборные стран, ведущих вооруженные конфликты».

В ФХР также заявили, что решение об отстранении российских сборных команд лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.

В понедельник в ИИХФ заявили, что теперь вопрос о включении России и Белоруссии в турниры под эгидой международной федерации в сезоне-2025/26 состоится в мае 2025 года на заседании совета организации.

Источник: https://fhr.ru/news/item/105769/
Сборная России по хоккею
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