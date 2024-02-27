Гашек: «Рад, что Чехия не будет участвовать в Турнире четырех наций»

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек прокомментировал решение НХЛ не включать сборную Чехии в состав участников Турнира четырех наций.

Экс-голкипер заявил, что доволен тем, что Чехия не примет участия в соревновании.

«Вы знаете мою точку зрения на нынешнее отношение НХЛ. Вот почему я рад, что, учитывая нынешнюю ситуацию, наша национальная команда не будет принимать участия в этом турнире», — цитирует Гашека «Чемпионат».

В начале 2024 года НХЛ объявила о проведении Турнира четырех наций, в котором примут участие игроки НХЛ из Канады, США, Финляндии и Швеции.

Соревнования пройдут в феврале 2025-го в Канаде и США. В каждой команде будут играть по 23 хоккеиста из НХЛ, среди них 20 полевых игроков и три вратаря.