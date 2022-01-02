Главный тренер молодежной сборной России рассказал, за что команду высадили из самолета в Канаде
Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал инцидент, связанный со снятием команды с рейса Калгари — Франкфурт по пути в Россию.
— За что же все-таки нашу сборную высадили с рейса?
— Основная претензия была в том, что некоторые игроки неправильно надели маски.
— Как тогда быть с алкоголем на борту?
— В нашей команде никакого алкоголя не было. Все игроки вели себя нормально, соблюдали правила. Не все ребята знают английский, возможно, решение было принято в суматохе.
— Правда, что вы курили, когда шли по рукаву до самолета?
— Я уже отвечал сегодня на этот вопрос — не курю уже три года.
— Кто же тогда курил?
— На борту, помимо нас, было еще три команды: финны, шведы и чехи. Не могу говорить за всех. Когда у авиакомпании возникли вопросы о том, что кто-то не соблюдает правила, все четыре команды вывели из самолета. Потом начали по очереди запускать.
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