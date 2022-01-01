Михайлов назвал возмутительным ситуацию с молодежной сборной России в аэропорту Калгари

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал скандал со снятием молодежной сборной России с рейса из Канады.

«Ситуация в аэропорту — это возмутительно. Думаю, что люди, которые посылали молодежную сборную на чемпионат мира, разберутся. Очень жаль, что так произошло. Они прекрасно понимают, кого представляют. Надо подождать реакцию руководства», — сказал Михайлов «Чемпионату».

Напомним, ранее сообщалось, что российскую делегацию сняли с рейса из-за нарушения масочного режима, употребления алкоголя и курения. При этом в «рукаве» во время посадки в самолет курил главный тренер сборной России Сергей Зубов.