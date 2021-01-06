Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от команды Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (1:4).

— Ожидали большего, но заработали то, что заработали. Думаю, на сегодняшний день мы действительно находимся на этом месте: впереди нас и канадца, и американцы, и финны, и еще несколько команд, — сказал Плющев «СЭ». — Надо думать, что делать дальше и как исправлять эту ситуацию. Здесь вопрос не в том, кто будет тренировать молодежную сборную, а в том, что надо кардинально менять систему подготовку и многие моменты, связанные с детско-юношеским и молодежным хоккеем. Стоит обратить внимание и на КХЛ, уровень мастерства там значительно упал.

Нужны реформы нашему хоккею, которые двинут его вперед или хотя бы притормозят спад. Популярные реформы не бывают эффективными, а неэффективные необходимы, но у них будут противники. Специалисты должны все обсудить, принять и потерпеть немножко для того, чтобы у нас снова заработала система воспроизводства наших игроков и появлялись новые Малкины, Овечкины, Ковальчуки, Свитовы, Чистовы и другие. Ребята в девяностые годы при сложнейшей экономической ситуации и мизерной зарплате тренеров сохранили хоккей и на юбилейном чемпионате мира в Канаде не просто дали бой хозяевам, а набили им холку. Там были 12 человек из тех самых сборных, которые побеждали на юниорских и молодежных чемпионатах мира, я этим очень горжусь.

Что касается Ларионова, то шашками рубить не нужно. Я же сам все это проходил. У Игоря идеи неплохие и прогрессивные. К сожалению, один в поле не воин, нужна система. В каких-то моментах ему не хватило опыта, но это совершенно нормально, он совсем недавно встал на эту стезю. Опыт наживается только со временем. Не надо здесь искать крайних и топтать ногами, надоело это уже. У нас сначала попу целуют и облизывают до блеска, а потом после неудачи начинают человека так топить, что не хочется даже работать в этой сфере. Надо уважительно относиться к тем людям, которые что-то умеют делать, а Ларионов умеет.

(Сергей Федоров)