Неутешительные итоги молодежного чемпионата мира.

Молодежный чемпионат мира

Матч за третье место

Финляндия — Россия — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Сафонов — 2 (Грошев), 6:03 — 0:1. Лунделл — 5 (Ниемеля, Мянтюкиви), 25:05 — 1:1. Петман — 1 (Виро, Хелениус), 41:13 — 2:1. Лунделл — 6 (п.в.), 58:32 — 3:1. Пярссинен — 2 (п.в., Пюхтия), 59:47 — 4:1.

Вратари: Пииройнен — Аскаров (58:05 — 58:32, 59:00 — 59:47).

Штраф: 4 — 6.

Судьи: Ковальски, Кэмпбелл.

6 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Матч за бронзу отчасти разочаровал даже больше полуфинала. Не эмоционально больше, конечно, — но сегодня никак не оправдаться тем, что соперник сильнее нас. Финны хороши, у них есть пара игроков, которых нам очень не хватало — ведущий защитник (Хейнола) и ведущий центр (Лунделл) — но никакой суперкоманды, которой можно было бы объяснить свои продолжившиеся проблемы в атаке. Зато Финляндия во всех матчах плей-офф отыгрывалась в счете (дважды — в два гола), и сегодня тоже, как бы намекая на то, чего очень не хватило российской молодежке, — характера.

И при этом отличный матч выдал Аскаров — если бы не он, дело могло было не дойти до интриги в концовке. Можно поругать защитников, дважды упустивших финнов с их подправлениями, вспомнить Чайку, который, верим, через год сыграет куда надежнее, но опять же — Россия забила один гол. Один в двух ключевых матчах и всего три за весь плей-офф.

Ларионов больше отмахивается от вопросов, что его сборная не была готова играть в его хоккей (советский, комбинационный, атакующий — назовите, как хотите), сами хоккеисты говорят, что этот стиль им нравился. Но в реальности его во всех нужных воплощениях (контроль шайбы и в своей, и в чужой зоне плюс большое число моментов) мы увидели только на Кубке Карьяла.

На ЧМ что-то похожее было только в матче против шведов (австрийцев в счет не берем). Американцев победили в игре на встречных курсах, с чехами не получилось, с немцами в равных составах — одна шайба, с канадцами не получилось, с финнами не получилось. Кто-то скажет, что у нас просто слабая сборная, что полная чушь, так как по мастерству хоккеистов на МЧМ реально выше только канадцы, и не настолько, чтобы сразу сдаваться при встрече с ними.

Ларионов и после бронзовой игры повторил, что «бороться, бодаться и обороняться всей пятеркой» — это не наш стиль. Без указания фамилий понятно, что «стиль Брагина — это не наш стиль». И это действительно не стиль, к которому привык Ларионов за 20 с лишним лет карьеры. Но с тех пор прошло еще два десятилетия, а российский хоккей выпускает не совсем таких игроков, как советский во времена Профессора. Наверное, и в среднем послабее, но главное — не тех, что с детства учатся играть, как звезды из тройки КЛМ.

Не станет ни Хуснутдинов, ни Подколзин, ни Афанасьев гениальным диспетчером только потому, что месяц из их жизни их приучали побольше играть в пас. И Амиров с Чинаховым, чуть более техничные игроки, тоже не станут — они ориентированы на бросок. А Абрамов — на сольные проходы на скорости. И так можно сказать про каждого.

Помните, как Илья Воробьев после кошмара на ЧМ-2019 говорил, что не хотел бы играть в финский хоккей? С Гусевым, Кузнецовым, Кучеровым, Малкиным это было бы действительно странно. Россия, правда, тогда ни в какой хоккей в полуфинале не сыграла хорошо — но это уже другой вопрос.

У Ларионова же нет самого техничного и мастеровитого состава на МЧМ. Но он чуть ли не впрямую говорит, что игра и стиль важнее результата. Но молодежка — это всего два месяца в году, ключевое значение для хоккеистов и их будущего все равно имеет то, что делают с ними тренеры в клубах. А эта сборная, особенно во время чемпионата мира, обязана (!) ориентироваться на результат.

И если в команде есть те, кто лучше умеют бороться, бодаться и обороняться — пусть они этим и занимаются. Но куча габаритных парней, которые могли крушить и давить, этим не занимались. В итоге — один из двух худших МЧМ за 10 лет с командой, которая могла добиться гораздо большего.